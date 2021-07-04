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00:28 04.07.2021

Зеленский: Верю, что Украина сыграет в ЧМ-2022

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Зеленский: Верю, что Украина сыграет в ЧМ-2022

Президент Владимир Зеленский верит в то, что Украина сыграет в чемпионате мира по футболу в 2022 году, отметив, что главные победы страны впереди.

"Наши главные победы - впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!", - написал Зеленский на своей странице в фейсбуке.

Зеленский отметил, что "Украина получила лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия благодаря команде, которая, в свою очередь, получила важный опыт и стала еще сильнее, а также тренерскому штабу, который стал еще мудрее".

Также президент отметил, что у украинской сборной была лучшая группа поддержки.

"Украина, Украина!", что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве! И на всю Европу было слышать "Украина, Украина!", Что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины!", - подчеркнул он.

По словам главы государства, "все это время мы были одной командой! Все это время - действительно единая Украина!" и призвал в дальнейшем продолжать эту традицию. 

Теги: #зеленский #украина #чемпионат_мира
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