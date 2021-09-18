Спорт

18:13 18.09.2021

Украинки Лузан и Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле

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Украинки Лузан и Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле в Копенгагене.

"Есть первая медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене! Золото выборол на дистанции 500 м наш серебряный олимпийский экипаж в каноэ-двойке Людмила Лузан/Анастасия Четвериков. Наши поздравления спортсменкам и всему тренерскому штабу во главе с Юрием Чебаном!", - сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) в Facebook.

 

Теги: #нок #чемпионат_мира #гребля
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