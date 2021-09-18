Украинки Лузан и Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле в Копенгагене.

"Есть первая медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене! Золото выборол на дистанции 500 м наш серебряный олимпийский экипаж в каноэ-двойке Людмила Лузан/Анастасия Четвериков. Наши поздравления спортсменкам и всему тренерскому штабу во главе с Юрием Чебаном!", - сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) в Facebook.