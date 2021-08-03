Спорт

14:54 03.08.2021

Украинская команда заняла 1-е место на Чемпионате мира по ММА среди детей, юношей и юниоров

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Украинская команда заняла 1-е место на Чемпионате мира по ММА среди детей, юношей и юниоров

Украинская команда заняла первое место из 23 стран на Чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров София-2021, сообщил, почетный президент Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины Артур Палатный.

"Наши юные спортсмены завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых наград", - отметил Палатный в Facebook, добавив, что украинским бойцам ММА удалось обойти в командном зачете Россию и США.

По словам Палатного, такой успех команды стал возможен благодаря "упорному труду каждого юного спортсмена под профессиональным наставничеством команды тренеров и качественной работе руководства Федерации ММА".

Президент федерации поздравил спортивное сообщество и подчеркнул, что воспитание чемпионов нацелено не только на прививание молодежи воли к победе, но и воспитание поколения активных и патриотических граждан. "Вы не просто работаете на результат, вы делаете очень большой вклад в будущее украинского спорта, в том числе и ММА", - добавил он.

Чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров проходил с 30 июля по 1 августа в Болгарии. В составе украинской сборной - 68 спортсменов и 32 тренеров. Это самая большая делегация за всю историю сборной Украины на чемпионатах, а также самая большая делегация на чемпионате в Софии.

 

Теги: #мма #палатный #чемпионат_мира
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