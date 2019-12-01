Спорт

00:41 01.12.2019

Сборная Украина сыграет в марте с чемпионами мира Францией и Польшей

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Сборная Украина сыграет в марте с чемпионами мира Францией и Польшей

Национальная сборная Украины по футболу проведет в марте контрольные матчи с чемпионами мира Францией и Польшей в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщается на странице Украинской ассоциации футбола в Facebook, 27 марта сборная Украины сыграет в гостях во Франции с действующими чемпионами мира и вице-чемпионами Европы, а 31 марта – с Польшей в Варшаве.

Предварительная договоренность об этих товарищеских матчах была достигнута в субботу в Бухаресте во время встречи главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с его коллегами Дидье Дешамом и Ежи Бженчеком.

Теги: #сборная_украины #евро_2020 #футбол
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