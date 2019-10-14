Спорт

23:44 14.10.2019

Украина досрочно вышла на Евро-2020, обыграв в Киеве Португалию

1 мин читать
Украина досрочно вышла на Евро-2020, обыграв в Киеве Португалию

Сборная Украины по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года с первого места в своей отборочной группе.

В понедельник подопечные Андрея Шевченко обыграли в Киеве на НСК "Олимпийский" действующих чемпионов Европы Португалию со счетом 2:1.

На шестой минуте счет в матче открыл нападающий Роман Яремчук, удачно сыграв на добивании после подачи углового и удара головой защитника Сергея Кривцова. На 27-й минуте после прострела левого защитника Виталия Миколенко Андрей Ярмоленко удвоил счет.

Во втором тайме на 72-й минуте португальцы заработали пенальти, который реализовал Криштиану Роналду, а с поля был удален Тарас Степаненко.

Но украинцы сумели удержать победный счет и досрочно оформили выход на чемпионат Европы.

После 7 матчей из 8 Украина набрал 19 очков в своей группе и стала недосягаемой для преследователей. У Португалии после 6 матчей 11 очков, у Сербии после 6 матчей - 10 очков.

Теги: #сборная_украины #евро_2020 #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:52 11.10.2019
Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020

Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020

16:38 11.10.2019
Общий доход ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов составил 3,76 млрд грн

Общий доход ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов составил 3,76 млрд грн

16:33 03.10.2019
"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в конце октября

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в конце октября

22:17 01.10.2019
"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

18:59 28.09.2019
Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

01:22 24.09.2019
Месси стал футболистом года по версии FIFA

Месси стал футболистом года по версии FIFA

22:25 19.09.2019
"Динамо" вырвало победу у "Мальме" в первом матче группового этапа Лиги Европы

"Динамо" вырвало победу у "Мальме" в первом матче группового этапа Лиги Европы

23:39 10.09.2019
Сборная Украины сумела добыть ничью в товарищеском матче с Нигерией

Сборная Украины сумела добыть ничью в товарищеском матче с Нигерией

20:57 07.09.2019
Сборная Украины уверенно обыграла Литву в матче отбора Евро-2020

Сборная Украины уверенно обыграла Литву в матче отбора Евро-2020

18:31 06.09.2019
Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу – Павелко

Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу – Павелко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Усик дебютировал с победой в супертяжелом весе

Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020

Общий доход ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов составил 3,76 млрд грн

"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в конце октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Усик дебютировал с победой в супертяжелом весе

ФК "Шахтер" и компания Herbalife продлили сотрудничество

Замглавы профильного комитета ВР предлагает ввести на обмен наличной валюты 1%-й сбор для развития спорта

"Шахтер" и Parimatch будут проводить тренировки для детей с инвалидностью в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

Проект ФК "Шахтер" "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего футбольного социального проекта Европы

В Украине пройдет чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году

Харьков не получил право проводить Суперкубок УЕФА-2021

Российских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду в Токио - газета

Украина победила Бельгию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по волейболу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА