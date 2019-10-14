Украина досрочно вышла на Евро-2020, обыграв в Киеве Португалию

Сборная Украины по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года с первого места в своей отборочной группе.

В понедельник подопечные Андрея Шевченко обыграли в Киеве на НСК "Олимпийский" действующих чемпионов Европы Португалию со счетом 2:1.

На шестой минуте счет в матче открыл нападающий Роман Яремчук, удачно сыграв на добивании после подачи углового и удара головой защитника Сергея Кривцова. На 27-й минуте после прострела левого защитника Виталия Миколенко Андрей Ярмоленко удвоил счет.

Во втором тайме на 72-й минуте португальцы заработали пенальти, который реализовал Криштиану Роналду, а с поля был удален Тарас Степаненко.

Но украинцы сумели удержать победный счет и досрочно оформили выход на чемпионат Европы.

После 7 матчей из 8 Украина набрал 19 очков в своей группе и стала недосягаемой для преследователей. У Португалии после 6 матчей 11 очков, у Сербии после 6 матчей - 10 очков.