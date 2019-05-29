Спорт

14:11 29.05.2019

"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы

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Испанский "Реал" вышел на первое место в рейтинге самых дорогих европейских футбольных клубов, сообщает "Би-би-си".

Рейтинг составлен аудиторской компанией KPMG, по данным его исследованиям, стоимость "Реала" составляет примерно 3,224 млрд евро.

На второе место опустился английский "Манчестер Юнайтед", стоимость которого оценивается в 3,207 млрд евро. В тройку самых дорогих клубов также входит немецкая "Бавария" - 2,696 млрд.

Также в первой десятке присутствуют "Барселона" (Испания, 2,676 млрд), "Манчестер Сити" (Англия, 2,460 млрд), "Челси" (Англия, 2,227 млрд), "Ливерпуль" (Англия, 2,095 млрд), "Арсенал" (Англия, 2,008 млрд), "Тоттенхэм" (Англия, 1,697 млрд), "Ювентус" (Италия, 1,548 млрд).

Отчет KPMG основан на сезонах-2016/17 и 2017/18, были исследованы прибыльность клубов, стоимость ТВ-прав на трансляции матчей с их участием, популярность, стоимость стадионов.

Теги: #реал
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