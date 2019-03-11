Спорт

19:50 11.03.2019

Зидан вновь возглавил мадридский "Реал"

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Зидан вновь возглавил мадридский "Реал"

Француз Зинедин Зидан вновь стал главным тренером мадридского "Реала" и подписал контракт с "королевским" клубом до 30 июня 2022 года.

Как сообщает официальный сайт клуба, совет директоров "Реала" в понедельник принял решение расторгнуть контракт с аргентинцем Сантьяго Солари и поблагодарил его за проделанную работу.

Одновременно правление "Реала" приняло решение вновь назначить главным тренером команды З.Зидана.

З.Зидан покинул "Реал" 31 мая 2018 года после того, как выиграл с командой три раза подряд Лигу чемпионов: в сезонах 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 годов. Француз работал с командой с начала 2016 года. Также в 2017 году он стал с "Реалом" чемпионом и обладателем Суперкубка Испании. В 2016 и 2017 году выиграл с клубом Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА.

После ухода З.Зидана команду возглавил бывший тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. В конце октября он был уволен после разгромного поражения от "Барселоны" в чемпионате со счетом 1:5.

Его сменил бывший игрок "Реала" С.Солари, который поначалу смог стабилизировать игру. Но после двух подряд недавних домашних поражений от "Барселоны" в чемпионате и Кубке Испании и сенсационного вылета из Лиги чемпионов от "Аякса" клуб, который практически потерял все шансы завоевать хоть какой-то трофей в нынешнем сезоне, решил сменить главного тренера. В настоящее время в чемпионате Испании "Реал" идет на третьем месте, отставая от лидера "Барселоны" на 12 очков.

Теги: #реал #зидан #футбол
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