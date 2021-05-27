Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

Мадридский футбольный клуб "Реал" в четверг объявил об отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

"Футбольный клуб "Реал" сообщает, что Зинедин Зидан решил закончить нынешний этап в качестве тренера нашего клуба, - говорится в сообщении пресс-службы "Реала. - Мы должны уважать его решение и выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет".

48-летний Зидан первый раз возглавил "Реал" в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу - чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Весной 2018 года Зидан оставил свой пост, но через год вернулся и вновь выиграл чемпионат страны.

Чемпионат Испании-2020/2021 "Реал" завершил на втором месте.