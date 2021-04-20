Президент мадридского "Реала" считает, что создание "Суперлиги" спасет грандов европейского футбола от разорения

Ведущие футбольные клубы Англии, Италии и Испании пошли на создание "Суперлиги", так как видят в таком турнире шанс избежать разорения и модернизировать бизнес, заявил президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

"Мы это делаем, чтобы спасти футбол. Сейчас он переживает сложнейший период и близок к разорению. Ситуация тяжелейшая... Число зрителей, доходы от продажи прав на показ матчей снижаются. Футбол находится в состоянии свободного падения", - приводит его слова газета "Паис".

По мнению Переса, если ведущие клубы ничего не будут предпринимать, "долго мы не продержимся. Люди и компании должны меняться, необходимо адаптироваться к реалиям".

Одной из проблем президент "Реала" считает падение интереса к футболу среди молодежи. Он считает, что это происходит из-за того, что в Европе стали показывать слишком много матчей не самого высокого уровня. "Мы видим много матчей сомнительного уровня, и молодежь переключается на что-то другое. Интерес вызывают матчи сильнейших. В настоящее время Лига Чемпионов становится интересной только начиная с четвертьфинальной стадии. В остальном в ней мало интересного", - полагает Перес, считающийся одним из главных инициаторов проекта создания "Суперлиги.

Как сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Немецкие клубы "Бавария" и дортмундская "Боруссия", а также - парижский "ПСЖ" заявили, что пока не планируют присоединяться к Суперлиге.

Всего планируется участие 20 команд, из них 15 - клубы-основатели Суперлиги и еще пять, которые пройдут квалификацию в соответствии с достижениями в национальных чемпионатах. Французские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что каждый год в турнире будут принимать участие минимум две французские команды.

Между тем, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением, в котором выразил намерение препятствовать созданию Суперлиги. В заявлении отмечается, что в случае создания Суперлиги сама УЕФА и федерации ведущих футбольных стран Европы не прекратят прилагать общие усилия, "чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность".

Лидеры Франции, Италии, Великобритании также высказались против проекта. Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал попытаться остановить его.

Сезон в Суперлиге планируется начать в августе. Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Команды будут разделены на две группы по 10 клубов в каждой. По итогам группового турнира, в котором каждая команда сыграет с каждой по два раза, определятся участники плей-офф. Автоматически в четвертьфинал попадут по три лучшие команды каждой из групп. Команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в дополнительном плей-офф за выход в 1/4 финала. После этого пройдут полуфиналы и финал на нейтральном поле.

В УЕФА выражали готовность, если проект Суперлиги будет претворен в жизнь, подать иски в суд на "взбунтовавшиеся" клубы и добиваться от них компенсаций в 50 млрд евро. Однако сами 12 клубов, по сообщению итальянских СМИ, уже предупредили, что готовы к противостоянию в судах и уже приняли меры на случай, если им придется подавать встречные иски.

В свою очередь, банк JP Morgan сообщил, что финансирует проект создание Суперлиги.

Участники Суперлиги, по сообщению некоторых европейских СМИ, судя по всему, не очень опасаются возможных карательных мер со стороны футбольных федераций или УЕФА.

Так, газета "Коррьере делла сера" отмечала в понедельник, что, к примеру, "Ювентус", "Интер" и "Милан" сейчас не верят в то, что их могут исключить из чемпионата Италии. Исключение из турнира трех клубов-грандов неизбежно принесет убытки организаторам и другим командам, а также - возможные судебные иски против организаторов турнира. Например, право на показ матчей "Серии-А" были проданы Dazn за 840 млн евро, и эта компания в случае исключения "Ювентуса", "Интера" и "Милана" вполне может подать иск, так как без этих команд чемпионат Италии станет значительно менее привлекательным для зрителей.

У "Коррьере делла сера" есть сомнения и относительно действенности другой угрозы - уже со стороны ФИФА и УЕФА: эти организации предупреждали, что могут не допускать игроков из команд-участниц Суперлиги до матчей за сборные их стран.

"Однако в целом, давайте подумаем, много ли в мире игроков-романтиков, которые, к примеру, решат играть в Англии за "Лестер", а не в богатом "Манчестере Юнайтед", лишь ради того, чтобы гарантированно получать вызовы в сборную", - пишет издание.

Европейские СМИ подчеркивали, что наиболее преуспевающие европейские клубы стали спешить с созданием Суперлиги - альтернативы нынешней Лиге Чемпионов - так как пандемия коронавируса COVID-19 нанесла им более сильный удар по финансам, нежели командам с более скромным уровнем доходов. Среди прочего, из-за действующих ограничений на массовые мероприятия клубы, по сути, лишились доходов от продаж билетов на матчи. При этом им по-прежнему приходится выплачивать колоссальные зарплаты своим звездам - таким как Криштиано Рональдо или Месси. Учреждение Суперлиги, как считают сторонники проекта, может помочь топ-клубам Европы найти новый, более эффективный подход к ведению футбольного бизнеса с учетом современных реалий.