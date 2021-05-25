Спорт

15:02 25.05.2021

"Реал" продлил контракт с Модричем

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"Реал" продлил контракт с Модричем

Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о подписании нового контракта с хорватским полузащитником команды Лукой Модричем.

Срок действия соглашения, как сообщается на сайте клуба, будет действовать до 30 июня 2022 года.

35-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он два раза выиграл чемпионат Испании, по три раза – Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, по четыре – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, один раз – Кубок Испании.

В 2018 году Модричу был вручен "Золотой мяч".

Теги: #реал
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