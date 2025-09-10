Як переоформити екскаватор, трактор та іншу спецтехніку в Україні: покрокова інструкція

В Україні обов'язковій реєстрації в Держпродспоживслужбі підлягають трактори, самохідні шасі, комбайни та інша техніка з об'ємом двигуна понад 50 см³. Придбання такої техніки нової або на вторинному ринку вимагає її перереєстрації.

Весь процес складається з трьох етапів:

зняття з обліку продавцем

укладення договору купівлі-продажу або іншого договору, який передбачає перехід права власності

реєстрація на вас як на нового власника

Варто зазначити, що описаний у цій статті алгоритм є універсальним для перереєстрації більшості видів спецтехніки, зокрема тракторів, комбайнів, дорожньо-будівельних машин та інших самохідних механізмів, що підлягають реєстрації в Держпродспоживслужбі.

Щоб надати вичерпну консультацію, ми залучили Володимира, юриста компанії Nawiteh провідного оператора на ринку оренди, продажу запчастин JCB та обслуговування спецтехніки. Його більш ніж 10-річний досвід у супроводі таких угод дозволяє висвітлити всі ключові аспекти процедури.

Етап 1: Зняття з обліку

Продавець звертається до атестованого експерта для отримання "Висновку спеціаліста" документа, що підтверджує автентичність ідентифікаційних номерів техніки. Вартість послуги: від 2000 грн (додатково оплачується виїзд спеціаліста).

З отриманим висновком власник подає документи до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). З березня 2024 року заяви приймаються саме через ЦНАП, що значно спростило процедуру. Пакет документів включає:

Заяву встановленого зразка

Паспорт та ІПН власника або установчі документи юридичної особи

Свідоцтво про реєстрацію машини

Висновок спеціаліста

Номерні знаки (здаються)

квитанція про оплату вартості цієї послуги

Термін розгляду становить близько 14 днів.

Етап 2: Укладення договору

Після зняття техніки з обліку сторони укладають договір купівлі-продажу. Договір укладається у простій письмовій формі, якщо сторонами є юридичні особи, а якщо стороною є фізична особа, то такий договір підлягає також реєстрації.

Особливості оподаткування

Податкові зобов'язання залежать від того, хто є продавцем техніки:

Якщо продавець — фізична особа: Сплачується податок у розмірі 10% від вартості техніки (5% ПДФО + 5% військовий збір). Вартість обов'язково підтверджується звітом про експертну оцінку для запобігання заниженню ціни в договорі.

Якщо продавець — юридична особа: Податки сплачуються відповідно до системи оподаткування компанії (наприклад, сплата ПДВ, єдиний податок тощо).



Обов'язковою частиною є Акт приймання-передачі.

Етап 3: Реєстрація на нового власника

Покупець має зареєструвати техніку протягом 10 днів з моменту придбання. Спочатку необхідно отримати новий висновок спеціаліста (другий за процедурою), після чого подати документи до ЦНАПу:

Заяву на реєстрацію (із зазначенням - постановка на облік)

Документи покупця

Договір купівлі-продажу, акт приймання-передачі та видаткова накладна (якщо продавцем виступає юридична особа)

Свідоцтво з відміткою про зняття з обліку

Тимчасові номерні знаки у випадку якщо такі видавались

Новий висновок спеціаліста

Квитанція про оплату за отримання номерних знаків

"Багато покупців не розуміють, навіщо потрібен другий висновок спеціаліста, — пояснює юрист. — Але це важливий захисний механізм, який підтверджує, що ви реєструєте саме ту техніку, яку купували, без підміни номерних агрегатів (наприклад, заміни двигуна між моментом зняття техніки з обліку та її постановкою на облік)".

Термін реєстрації становить тих же 14 календарних днів.

Витрати та поради

Мінімальні витрати складають близько 5240 грн та включають два висновки спеціаліста (по 2000 грн) та адміністративні збори при реєстрації (~1240 грн). При цьому слід враховувати податки.

Підсумовуючи, Володимир дає ключову пораду, засновану на своєму більш ніж 10-річному досвіді та практиці компанії Nawiteh: "Наші клієнти часто питають, чи можна пришвидшити процес. На жаль, законодавчі терміни розгляду змінити неможливо. Тому головна порада — максимальна увага до деталей при підготовці документів. Саме це допомагає уникнути відмов, повторних звернень і, як наслідок, затягування процесу".

Загальний час переоформлення спецтехніки становить близько 4 тижнів.