Євроклітка: вигідний крок для сучасного птахівництва

Старі батарейні клітки ще працюють, але їхній час добігає кінця. Стандарти Європейського Союзу диктують більш гуманні умови утримання птиці , а український ринок орієнтується на експорт: або ти модернізуєш обладнання, або втрачаєш покупця. Євроклітка — компроміс між добробутом птиці та економікою виробництва.

Що таке євроклітка? Це система з площею щонайменше 750 см² на курку, де є гніздо, сідало, зона для купання в піску чи підстилці та пристрої для сточування кігтів. Птиця має більше простору для руху, знижується стрес, покращується несучість. В Україні з 2026 року виробники повинні перейти на євростандарти, а це означає значно більшу площу на курку порівняно зі старими клітками — 111 см².

Переваги євроклітки

Простір і здоров’я птиці. Більше руху, нижчий рівень стресу, стабільна несучість.

Економія корму. Сучасні системи розподілу корму зменшують втрати.

Автоматизація. Лінії збору яєць, гноєвидалення та подача води — автоматизовані, що підвищує санітарію та зменшує ризики інфекцій.

Контроль мікроклімату. Краща вентиляція зменшує концентрацію аміаку, оптимізує температуру та вологість.

Якість продукції та експорт. Яйця чистіші, менше пошкоджень, доступ до європейських ринків, де вони коштують дорожче.

Економіка переходу

Інвестиції у євроклітку немалі, і це є досі стримувальним фактором у переході з традиційних кліткових батарей чи вільного вигулу: від 4,5 до 7,5 євро за місце проти 3,5-5 та 14-22 євро. Але менші втрати, вища продуктивність і можливість експорту компенсують ці капіталовкладення. Птиця у збагаченій клітці не травмується, середній період її продуктивності подовжується, яйця отримуються чистіші, зменшується кількість бракованих. Тобто різниця у собівартості між клітками не є аж такою великою, але компенсація завдяки ефективності робить євроклітку економічно вигідною.

Досвід компанії VADA свідчить, що окупність у разі експорту становить 3-5 років; якщо ж залишатися лише на внутрішньому ринку, то цей термін довший.

2026 рік — не за горами. І дуже хочеться, щоб в Україні перехід до системи гуманного утримання птиці змогли пережити всі учасники ринку. Іван Муржа, співвласник компанії VADA, рекомендує виробникам розпочинати з технічного аудиту своїх пташників, оцінюючи вентиляцію, освітлення, стан будівель, системи гноєвидалення. Наступним важливим нюансом є залучення професійних інженерів ще на етапі проєкту, бо це зекономить і час, і гроші. І насамкінець — модернізувати корпуси поетапно, а не ввесь комплекс одразу, це допоможе розподілити фінансові витрати та зберегти безперервність виробництва”.

Висновок

Перехід на євроклітку — не просто витрата, а інвестиція у стабільність бізнесу, здоров’я птиці та доступ до прибуткових ринків ЄС. Досвід європейських фермерів показує: хто модернізувався вчасно, отримав конкурентну перевагу, а хто зволікав — втратив ринок.