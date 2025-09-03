Кредит під заставу нерухомості або терміновий продаж квартири. Чому не варто швидко продавати нерухомість?

З кожним роком на території України можна спостерігати все більше охочих продати свою нерухомість. Але наразі ситуація на ринку нерухомості в нашій країні зовсім нестабільна, тому під час пошуку покупця можна зіткнутися з цілим спектром проблем. По-перше, кількість пропозицій зараз суттєво перевищує попит. По-друге, покупці вимагають максимально знизити ціну, відповідно, в деяких випадках доводиться продавати навіть за 50% від реальної вартості об’єкта.

Тому найкраще рішення на сьогодні — не поспішати, розглянути варіант заставного кредиту або термінового викупу нерухомості, якщо вам потрібна велика сума грошей. Розглянемо переваги позики під заставу нерухомості, а також підкажемо, до якої компанії краще звернутися.

Як зберегти нерухомість та вирішити грошові питання?

Що ви отримаєте в результаті термінового викупу нерухомості

Терміновий викуп нерухомості — послуга, яка дає можливість здійснити угоду купівлі-продажу протягом 24 годин. Фінансова компанія самостійно здійснює викуп об’єкта, без посередників. Відповідно, це не рієлторська послуга з пошуку покупця.

До переваг такого способу швидкого продажу об’єкта можна віднести:

оформлення документів під ключ;

максимально швидкий продаж;

можливість отримати кошти готівкою в будь-якій валюті;

продаж майна навіть без косметичного ремонту та прибирання.

Вам не потрібно інвестувати кошти в підготовку нерухомого об’єкта, платити за послуги рієлтора, за рекламу на дошках оголошень тощо. При цьому ви можете розраховувати на суму до 90% від ринкової ціни об’єкта.

Така послуга завжди доступна в компанії “Кредит 112”. Ваше завдання — лише подати заявку, з вами працюватиме персональний менеджер, який оперативно підготує необхідні документи, абсолютно безкоштовно проведе оцінку, а в разі потреби вирішить юридичні проблеми. Крім того, існує можливість викупу проблемної нерухомості, наприклад, із боргами за комунальні послуги тощо.

Що ви отримаєте, якщо оберете заставний кредит

Терміново потрібні гроші, але ви не хочете продавати нерухомість просто зараз? Без проблем, звертайтесь у “ Кредит 112 ” та подавайте заявку на заставний кредит. Такий варіант позики чудово підійде тим, хто не готовий продавати житло за заниженою ціною або планує ще користуватися об’єктом у майбутньому. Як це працює:

Ви звертаєтесь у компанію та берете заставний кредит. З огляду на наявність застави, процентна ставка мінімальна — 1,5-2% на місяць. Використовуєте гроші так, як вам потрібно, без прив’язки до конкретної мети. Сплачуєте лише відсотки. Паралельно з погашенням боргу перед компанією ви користуєтесь нерухомістю, як забажаєте. Факт кредиту не обмежує експлуатацію об’єкта (можна не лише проживати в будинку, квартирі, але навіть здавати в оренду).

Завдяки цьому ви зберігаєте нерухомість і водночас отримуєте необхідну суму грошей одразу. Процентна ставка мінімальна, не обтяжує серйозним кредитним навантаженням.