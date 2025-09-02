Ця ініціатива, яку реалізують на найвищій точці Антарктиди, спрямована на перетворення процесу виробництва новин у глобальному масштабі через взаємодію людини та машини.

Купол А, Антарктида – 27 серпня 2025: Інформаційне агентство Human Pioneer з гордістю оголосило про подання своєї сміливої ​​нової хартії під назвою «Антарктична декларація», покликаної змінити майбутнє світового виробництва новин. Штаб-квартира цього інформаційного агентства розташована в Куполі А, найвищій точці Антарктиди, також відомої як Купол Аргус. В умовах нещадного 80-градусного холоду Південного полюса ця революційна ініціатива прагне перетворити світове виробництво новин за допомогою нейтралітету, взаємодії людини та машини та загальної участі.

«Антарктида — найчистіша і найнейтральніша земля на Землі, і, розміщуючи тут нашу штаб-квартиру, ми використовуємо символізм континенту, що не належить жодній країні, і присвячений лише миру і науці», — сказав Пан Пей, член Центрального культурного комітету Китайської партії «Чжигун» і член Пекінського комітету за справами, а також член Пекінського комітету за справами також рушійна сила філософії, яка лежить в основі вибору Антарктиди агентством. "У цій екстремальній ситуації, коли температура досягає рівня спокою космічного фонового випромінювання, політична лихоманка вщухає, і загальне майбутнє людства стає ясніше", - додав він.

Хоча деякі можуть вважати антарктичну експедицію переважно символічною, Панг підкреслює її практичне значення. За словами Панга, суворий полярний клімат — нагадування про те, що журналістика завжди повинна повертатися до правди і прагматизму. Агентство пишається тим, що позиціонує себе не як таку, що належить будь-якій конкретній групі або державі, а як належить виключно правді і людству. За словами Панга, новини не повинні бути привілеєм, і кожна людина на Землі — своє власне інформаційне агентство, що означає майже 9 мільярдів філій та 8 мільярдів кореспондентів.

Головний операційний директор інформаційного агентства Human Pioneer Гао Сянь

Крім Пан Пея, ключову роль у діяльності агентства відіграє Гао Сянь, який наголосив на важливості технологічних ініціатив, необхідних для реалізації такого проекту. За словами Гао, новаторський розвиток міжконтинентальної логістики за допомогою Starship та створення надпровідних квантових мереж зв'язку є ключами до успішної роботи у цьому регіоні. Він також підкреслив, що ці завдання відображають прагнення інновацій і при цьому вірність цінностям агентства.

«Ми прагнемо створити глобальну інтелектуальну медіаекосистему, де кожен голос буде почутий, а кожен факт може бути перевірений», - додав Пан. Для забезпечення достовірності інформації інформаційне агентство Human Pioneer використовує прозору систему перевірки, що поєднує перехресну перевірку інформації з кількох джерел із підтримкою штучного інтелекту. Його власна система під назвою «Пророк» використовує глибоке навчання для пошуку підказок, багатомовного перекладу та аналізу тональності. Пан вважає, що ця система не замінює людське судження, а лише доповнює його, дозволяючи журналістам та громадянам забезпечувати точність та відповідальність.

