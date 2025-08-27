Інтерфакс-Україна
11:50 27.08.2025

Як Layer-2 рішення змінюють швидкість і вартість транзакцій

2 хв читати

Екосистема криптовалют продовжує вдосконалюватися. Звісно, курс біткоїна в доларах зараз дуже високий, проте навіть розробники крипти не розраховували на такий її успіх та популярність. Запропоновані системи блокчейну просто не справляються з навантаженнями, тому досить часто транзакції тривають довше. Спеціалісти платформи Binance рекомендують застосовувати Layer-2 рішення.

Як працюють Layer-2 рішення

Рішення Layer-2 обробляють транзакції поза основним ланцюгом. Це дозволяє суттєво збільшити пропускну здатність та швидкість обробки. Існує декілька механізмів роботи:

  • поза ланцюгом або off-chain — частина обчислень та їхнє зберігання переміщується за основний ланцюг;
  • згуртування транзакцій або rollup — система зберігає кілька операцій в одну, після чого передає цю згруповані дані на основну мережу (значне зменшення обсягу інформації, яка потребує обробки);
  • Optymistic Rollups та Zero-Knowledge Rollups — найпопулярніші механізми, які забезпечують максимальну швидкість обробки;
  • майданчики транзакцій або channels — двосторонні канали, які гарантують швидкий переказ коштів між двома учасниками без необхідності запису кожної операції в блокчейн.

Кожен з механізмів забезпечує вищу швидкість, ніж під час застосування Layer-1.

Важливі переваги Layer-2

Активні користувачі криптовалют все частіше обирають саме ці механізми для швидкого переказу коштів, адже в деяких випадках необхідні швидкі процеси та прийняття рішень за секунди. Наприклад, у разі трейдингу. Серед вагомих переваг Layer-2 рішень:

  • висока швидкість — оскільки основна частина процесів відбувається поза межами основного ланцюга, нові методи суттєво прискорюють транзакцію;
  • зниження комісій — зменшення обсягу даних в основному ланцюзі дає змогу помітно знизити комісію за кожну операцію;
  • збільшення масштабованості — основна мережа починає працювати краще, що надає можливість проводити набагато більших транзакцій;
  • високий рівень безпеки — Layer-2 рішення використовують безпеку головного ланцюга, що забезпечує надійний захист.

Варто зазначити, що в більшості випадків Layer-2 інструменти призначені для роботи з однією або кількома криптовалютами та їхніми блокчейнами. Наприклад, Polygon створений спеціально для зниження комісії та прискорення обробки угод у мережі Ethereum.

Lightning Network — інструмент для біткоїна, який також прискорює обробку транзакції та робить її дешевшою. Блокчейн біткоїна має дещо обмежені можливості. Зокрема це стосується швидкості обробки транзакцій: всього 7 операцій за секунду. Для переказу коштів необхідно чекати інколи до 10 хвилин. Lightning Network дає змогу прискорити процес, а на транзакції знадобляться секунди.   

Layer-2 — дуже зручні рішення, які дають можливість користуватися криптовалютами на одному рівні зі звичайними грошима. Наприклад, можна розрахуватися за каву в ресторані чи бензин на автозаправці, витративши на це лише декілька секунд. Без Layer-2 доводилося б чекати досить довго, поки основний блокчейн опрацює транзакцію.

