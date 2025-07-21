У Голлівуді, Флорида, відкрився сучасний медичний центр Florida Wellness and Medical Care

Голлівуд, Флорида — У самому серці Південної Флориди відкрився новий багатопрофільний медичний центр — Florida Wellness and Medical Care, який вже встиг завоювати прихильність місцевої громади завдяки високому рівню обслуговування, доступності лікарів у день звернення (same-day doctors) та широкому спектру послуг — від первинної допомоги до сучасних wellness-процедур.

Цей центр став справжнім проривом для жителів Голлівуду, Авентури, Санні-Айлз-Біч, Голландейлу та навколишніх районів, які тепер мають змогу отримати не лише невідкладну медичну допомогу, а й довгострокову підтримку свого здоров’я — без затримок, без складних черг і з турботою, що базується на довірі та досвіді.

Сучасна відповідь на виклики американської медицини

Американська система охорони здоров’я часто критикується за довгі терміни очікування, складні страхові умови та обмежений доступ до профілактичних послуг. Florida Wellness and Medical Care прагне змінити цю реальність: тут пацієнтів приймають в той самий день, працюють з різними страховими планами або без страхування, а також пропонують інноваційні медичні та wellness-рішення, які роблять профілактику доступною кожному.

Основні переваги нового центру:

Same-Day Doctors: Запис до лікаря в день звернення — без очікування тижнями

Багатомовна команда: Прийом українською, російською, іспанською та англійською мовами

Первинна допомога та хронічні захворювання: Догляд за дорослими, літніми людьми, хворими на гіпертонію, діабет, артрит та інші недуги

Сучасна функціональна медицина: Anti-aging, гормональна терапія, медичне схуднення

Підтримка чоловічого і жіночого здоров’я: TRT, HRT, пептидні ін’єкції, вітамінні крапельниці

Доступність без страхування: Прозорі ціни та вигідні пакети для самостійної оплати (self-pay)

Телемедицина: Онлайн-консультації з будь-якої точки Флориди

Відданість громаді: Орієнтація на довгострокове здоров’я, а не лише на симптоми

Відкриття, що викликало інтерес

Урочисте відкриття центру відбулося в присутності медичних фахівців, представників міської адміністрації та місцевих мешканців. Власники клініки підкреслили, що відкриття саме у Голлівуді не випадкове — регіон потребує доступної і якісної медицини, яка буде не просто лікувати, а допомагати людям жити краще.

“Ми не просто відкрили ще одну клініку, — каже доктор Сергій Тершукін (Dr. Sergey Terushkin, MD, FACS, FASMBS), хірург зі світовим ім’ям, — ми створили центр, де люди зможуть отримати все, що їм потрібно для здорового життя, в одному місці: від аналізів і профілактики до схуднення, гормонального балансу, краси та життєвої енергії.”

Хто працює у центрі?

У штаті — досвідчені лікарі та практикуючі фахівці, включно з:

Janna Goldfeld, PA-C — сертифікований асистент лікаря з досвідом роботи в ендокринології, anti-aging та сімейній медицині

— сертифікований асистент лікаря з досвідом роботи в ендокринології, anti-aging та сімейній медицині Karla Mioduchoski, FNP-BC — сімейна медсестра з ліцензією на практику в усіх штатах, фахівець з медичного схуднення та регенеративної медицини

— сімейна медсестра з ліцензією на практику в усіх штатах, фахівець з медичного схуднення та регенеративної медицини Dr. Sergey Terushkin — фахівець з баріатричної та загальної хірургії, медичного та ендоскопічного схуднення, а також функціональної медицини

Медичне схуднення: Semaglutide, Mounjaro, Orbera

Окремий акцент центр робить на ефективному та безпечному зниженні ваги. Тут пацієнтам доступні препарати Semaglutide (Ozempic®, Wegovy®) та Tirzepatide (Mounjaro®, Zepbound®), що допомагають контролювати апетит, нормалізувати рівень інсуліну та знижувати ризик ожиріння.

Також доступні ендоскопічні процедури, включно з Orbera® Gastric Balloon — м’яким балоном, який заповнює частину шлунка без хірургічного втручання.