Демонтаж металоконструкцій у Києві: зростання попиту на фоні реконструкції та модернізації об’єктів

Останнім часом у Києві спостерігається розвиток індивідуального житлового будівництва, модернізація промислового виробництва, а також реконструкція газових та енергетичних систем. Відповідно, зростає попит на металоконструкції. Вторинна переробка брухту економічно вигідніша, ніж повний цикл виготовлення металу.

Будівельна сфера тісно пов’язана з демонтажем. Коли металеві конструкції починають ламатись, падати чи захаращувати прибутковий простір – зростає попит на якісний, професійний демонтаж. Компанія з переробки брухту «Макулатура Юа» бере активну участь у масштабних демонтажних удосконаленнях столиці. Їх рівень складності зростає.

Незважаючи на турбулентність галузі металобрухту, підприємство повного циклу з переробки металу залишається провідним гравцем, тому що воно:

Акцентує увагу на базових та складних демонтажних послугах, системно розвиваючись в напрямку оптимізації робочого процесу «під ключ».

Активно інвестує кошти в сучасне, різноманітне обладнання та професійну підготовку співробітників.

Націлене на довгострокову співпрацю з фізичними чи юридичними замовниками, а також з заводами по переробці металобрухту.

Демонтаж – це поетапний і комплексний процес, у ході якого виконується розбирання і знесення об’єкта з використанням порізки та вантажних робіт. А отримані шматки брухту транспортуються на приймальній пункт для подальшого переплавлення. Все це – складні роботи з підвищеним рівнем небезпеки. Тому не варто розраховувати на свої сили, не маючи досвіду.

Актуальність розбору металевих конструкцій на брухт

Розгляньмо найпоширеніші випадки, коли може знадобитись професійний демонтаж металоконструкцій в Києві:

Фізичне зношування об’єкта до аварійного стану (понад 30%) через значну корозію металу. Ступінь пошкодження визначає спеціаліст.

Необхідність нового будівництва на території, зайнятій непридатними для раціонального використання конструкціями.

Модернізування об’єктів з метою їх розширення (удосконалення). В цьому випадку знадобиться частковий демонтаж з урахуванням проєкту подальшого монтажу.

Реконструювання шляхом внесення значних чи незначних змін без пошкодження функціональних комунікацій та споруд поблизу.

На завершальному етапі таких робіт обов’язково знадобиться швидкий вивіз металобрухту в Києві та по області. На відміну від звичайної утилізації, такий спосіб дає можливість оплати демонтажні послуги та отримати «живі гроші». Демонтаж – це вигідно, якщо ви вирішили:

Змінити чи розширити сферу підприємництва.

Провести перепланування приміщення чи замінити обладнання (габаритну техніку).

Усунути проблему з аварійними приміщеннями (ангари, склади).

Провести реконструкцію житлової чи нежитлової нерухомості

Для кожної ситуації знадобиться індивідуальний підбір спецтехніки та спеціалістів. Важливо, щоб компанія надавала повний комплекс послуг, без участі посередників.