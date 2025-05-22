Worksol Group - агенція тимчасового працевлаштування у Вроцлаві

Worksol Group — це міжнародна кадрова агенція, що розпочала свою діяльність у 2009 році в Польщі. Спершу ми спеціалізувалися на підборі працівників з України для підприємств з усієї Польщі, а згодом розширилися і на міжнародні ринки, залучаючи кандидатів з усього світу.

Сьогодні Worksol Group — це синонім професіоналізму та гнучкості у сфері рекрутингу. Ми спеціалізуємося на пошуку працівників з Південної Америки (переважно з Колумбії, Перу, Аргентини, Болівії та Еквадору) та Азії (Філіппіни, Індонезія, Індія, Бангладеш, Вʼєтнам). Водночас не відмовляємось і від традиційних напрямків, таких як Східна Європа (Україна, Білорусь, Молдова) та Центральна Азія (Грузія, Узбекистан, Казахстан). Наші рішення завжди адаптовані до потреб конкретного клієнта.

Чому обирають Worksol Group?

Глобальна мережа рекрутингу

Worksol Group — це не лише офіс у Вроцлаві, Варшаві, Катовіцах, Гдині та Познані. Агентство також має власні міжнародні філії, які значно спрощують пошук працівників у різних регіонах світу:

Worksol Дубай — спеціалізується на залученні фахівців з Філіппін та Індії, які проживають у країнах Перської затоки. Це дозволяє знаходити кандидатів із унікальними навичками та досвідом.

Worksol Колумбія — фокусується на підборі персоналу з Латинської Америки, зокрема з Колумбії та сусідніх країн.

Worksol Японія — займається рекрутингом філіппінців, які вже мешкають у Японії й зацікавлені у роботі в Польщі.

Міжнародна мережа філій дозволяє нам швидко й ефективно знаходити працівників, які найкраще відповідають вимогам вашого бізнесу.

Багатонаціональна команда рекрутерів

В офісах Worksol працюють рекрутери з різних країн, і це — наша особлива перевага. Адже саме земляк найкраще розуміє мову, культуру й ментальність своїх співвітчизників. Це дозволяє точно підібрати кандидатів, що відповідають вимогам роботодавців. Такий підхід знижує плинність кадрів і підвищує задоволення працівників, що позитивно впливає на стабільність та ефективність команди.

Кваліфіковані та некваліфіковані працівники

Worksol Group забезпечує компанії як некваліфікованим, так і висококваліфікованим персоналом:

Некваліфіковані працівники — працівники для виробництва, фізичні робітники, контролери якості, складські працівники тощо.

Кваліфіковані фахівці — зварювальники, монтажники, оббивальники меблів, інженери, оператори CNC та будівельники з досвідом.

Незалежно від того, чи потрібні вам робітники для виробничої лінії, чи фахівці вузького профілю — ми підберемо найкращих кандидатів.

Професійний відділ легалізації

Працюючи з іноземними працівниками, роботодавець стикається з великою кількістю формальностей. У Worksol Group діє спеціалізований відділ легалізації, який бере на себе весь цей процес:

Оформлення дозволів на роботу;

Супровід у процесі отримання карти побиту;

Повний супровід у питаннях легалізації перебування та праці в Польщі.

Ви зможете зосередитись на розвитку бізнесу, а ми візьмемо на себе бюрократію.

Форми співпраці з Worksol Group

Пропонуємо гнучкі моделі співпраці, адаптовані до особливостей вашої компанії:

Тимчасова робота

Надання персоналу на основі Закону про тимчасову зайнятість — ідеально для компаній у періоди пікових навантажень. Процесний аутсорсинг

Ми беремо на себе відповідальність за певні процеси у вашій компанії, включно з працівниками та управлінням. Це ефективний спосіб зменшити витрати. Пряма рекрутація

Підбираємо кандидатів, які одразу стають вашими штатними працівниками — ідеально для довгострокового формування стабільного колективу.

Чому співпраця з Worksol Group — це правильне рішення?

Обираючи Worksol Group, ви отримуєте партнера, який розуміє ваші потреби й пропонує індивідуальні рішення. Завдяки нашому досвіду, міжнародним філіям, багатокультурній команді та відділу легалізації, рекрутація відбувається швидко й ефективно, а кандидати максимально відповідають вашим очікуванням.

Ми гарантуємо:

низький рівень плинності кадрів;

високу якість роботи;

повну юридичну підтримку.

Зв’яжіться з нами!

Потрібні іноземні працівники для вашої компанії у Вроцлаві чи регіоні? Запрошуємо до співпраці з Worksol Group. Почати легко — просто заповніть коротку контактну форму на нашому сайті. Ми зв’яжемося з вами, щоб обговорити деталі та запропонувати найкраще рішення для вашого бізнесу.