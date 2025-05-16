Переваги дистанційної освіти: погляд психолога онлайн школи

Зважаючи на ситуацію у світі в цілому та зокрема в Україні протягом 2020-2025 років, що пов’язана з пандемією та воєнними діями, дистанційна шкільна освіта стає все більш популярною серед батьків при виборі навчального закладу для своїх дітей. Сучасні технології надають можливість отримання якісної освіти незалежно від географічного перебування учнів. Разом з тим дистанційне навчання надає унікальної можливості для розвитку індивідуальності кожної дитини, оскільки забезпечує свободу вибору стилю та темпу навчання, гнучкість та особистісно орієнтований підхід, дотримуючись одного з основних принципів сучасної шкільної освіти – дитиноцентризму. Розглянемо конкретно основні переваги дистанційного навчання.

Індивідуальний темп та стиль освіти.

Однією з вагомих переваг дистанційного навчання є можливість дотримуватись власного стилю діяльності: обирати комфортний темп засвоєння матеріалу, першочерговість вивчення предметів, необхідну кількість повторень за потреби тощо. Учні мають можливість приділяти більше уваги і часу при засвоєнні важких тем та швидше опановувати більш легкі теми. Це особливо актуально для дітей з особливими освітніми потребами, а також для обдарованих учнів, для яких традиційний підхід до навчання може видатись занадто повільним та нудним, оскільки офлайн навчання (присутність в класі на уроці) передбачає обов’язкове навчатись за певним графіком, що є загальним та усередненим для всіх учнів. Таким чином, дистанційне навчання є актуальним для:

дітей, які випереджають шкільну програму,

учнів, що потребують більше часу для засвоєння теми,

яскраво виражених візуалів, аудіалів та кінестетиків – кожному з них підбираються відповідні формати подачі матеріалу.

Гнучкість розкладу

Дистанційне навчання дозволяє батькам та дітям гнучко планувати день. Це зручно для сімей, які часто переїжджають, для дітей, які активно займаються спортом, музикою або іншими позакласними захопленнями. Можливість навчатися у зручний час сприяє кращому засвоєнню матеріалу та знижує стрес.

Безпечне освітнє середовище

Домашня обстановка захищає дитину від можливих форм буллінгу, тиску з боку однолітків та інших соціальних стресів, з якими можуть стикатися школярі у звичайних школах. Це особливо важливо для учнів, які зазнають труднощів у соціальній адаптації. Також при дистанційному навчанні діти мають можливість перебувати у безпечному місці далеко від збройних конфліктів.

Широкий доступ до ресурсів

Онлайн-школи надають доступ до великої бази навчальних матеріалів: відеоуроків, інтерактивних завдань, віртуальних лабораторій та додаткової літератури. Часто використовуються сучасні освітні платформи, які роблять навчання більш цікавим та наочним.

Розвиток самостійності та цифрових навичок

Учні дистанційних шкіл з раннього віку навчаються самостійно планувати свій час, нести відповідальність за результати та ефективно використовувати технології. Ці навички вкрай важливі в сучасному світі і будуть корисними у подальшому навчанні та професійній діяльності.

Можливість навчання незалежно від місця розташування

Дистанційна освіта особливо актуальна для дітей, які мешкають у віддалених населених пунктах, де немає доступу до якісних навчальних закладів. Завдяки онлайн-навчанню вони можуть навчатися у найкращих викладачів, не залишаючи рідного дому.

Таким чином дистанційна шкільна освіта надає безліч переваг: безпеку учнів, індивідуальний підхід, гнучкість, доступність якісної освіти та розвиток цифрових навичок. Існуючі онлайн-школи пропонують різноманітні програми та формати навчання, дозволяючи кожному учню вибрати найбільш підходящий варіант.

Якщо ви зацікавлені у виборі відповідної онлайн-школи для вашої дитини, пропонуємо ознайомитись з особливостями навчання у дистанційній школі «АКЦЕНТ», перейшовши на офіційний сайт школи https://akcent-school.com/ або звернутись за телефонами (098) 692 11 22, (050) 085 17 28.