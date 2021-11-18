Ситуация в книгоиздании критическая, требует от государства системных мер – представители отрасли

Киев. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Отсутствие программ государственной поддержки книгоиздания, невыполнение Стратегии развития чтения на 2021-2025 годы, отсутствие финансирования закупки книг для библиотек и приоритетного финансирования для издания учебников и учебных пособий, отсутствие действенных мер по борьбе с пиратством спровацировало крититескую ситуацию в отрасли книгоиздания и культуры, считают представители отрасли.

"Украинская власть рассматривает сферу культуры как что-то второстепенное, маргинальное, необязательное, которая не требует поддержки государства и не влияет на состояние общества. В Украине за 30 лет независимости мы четырежды пробовали продвигать программу поддержки чтения и книги, но Кабмин ее так и не утвердил", - сказал президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он также отметил, что в Кабмине сегодня "лежит" Стратегия развития чтения на 2021-2025 годы, разработанная Мининформполитики с привлечением экспертов, но после ее презентации в апреле текущего года и поддержки профильным комитетом Верховной Рады она так и не утверждена, а значит не предусмотрено конкретное финансирование.

Кроме того, добавил он, почти год назад в парламенте зарегистрированы законопроекты №5238 и №5239, предусматривающие, в частности, освобождение книгоиздателей на кризисный период от налога на прибыль, но их судьба также неизвестна.

Афонин также отметил, что в госбюджете на 2022 год не предусмотрены средства на приобретение книг для пополнения фондов библиотек.

По словам председателя правления "Национальной образовательной ассоциации" Виктории Войцицкой, в Украине ежегодно недофинансируется издание Минобразования учебников и учебных пособий, в частности, на 2022 год предусмотрено финансирование только 40% потребности для учеников 9 классов, а на учебники для детей с особыми потребностями вообще не предусмотрены средства на печать учебников шрифтом Брайля (потребность – 381 млн грн).

"Украина также сегодня лидер в нарушении прав на интеллектуальную собственность, в частности, литературного контента и контрафактной продукции, но мы не видели ни одного возбужденного правоохранителями уголовного дела в отношении пиратства", - подчеркнул Афонин.

Генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий отметил, что книгоиздатели многие годы говорят о трех основных проблемах отрасли, связанных с государством – отсутствии библиотечной реформы и госполитики в сфере библиотек, электронном и бумажном пиратстве, и наличии белого-серого-черного рынка книг из РФ.

Он отметил, что в последние два года добавилась еще одна проблема - в Украине появилось много продавцов пиратской бумажной российской книги, напечатанной "в подворотне" для продажи через маркетплейсы, и оценил их долю в 10-15% рынка.

"Мы понимаем, что средняя напечатанная в России книга в Украине стоит 250 грн, напечатанная в Украине – 170-180 грн, а пиратская – 60-80 грн, т.е. читатель выберет дешевле. Это уже привело к закрытию сегментов рынка, перешедших на пиратский уровень. И без вмешательства правоохранителей в деятельность таких маркетплейсов ничего не получится", - подчеркнул он.

Красовицкий также отметил критическую ситуацию с книжными магазинами в Украине.

По его словам, если до коронакризиса бюджет книжного магазина состоял из 60% средств, которые возвращаются издателям, 20% - на зарплату и 20% на аренду, то сегодня, когда значительная часть продаж бумажной книги перешла в онлайн, сумма, которую получают собственники книжных магазинов, сократилась, приблизительно, на треть, или даже вдвое, но сумма, которую они тратят на содержание и зарплату сохранилась.

"То есть это уже 40% и 40%, или 30% и 30%, и не хватает средств, чтобы рассчитаться с издателями. Магазины закрываются вместе с долгами, издатели принимают на себя недоплаченные деньги, и проблема магазинов переносится на издательский уровень – в прошлом году остановили деятельность 340 издательств из приблизительно 1250, и это количество будет увеличиваться", - отметил он.

ПО его словам, в такой ситуации украинский рынок может быть поглощен россиянами, которые "не пожалеют на это денег".

Генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов отметил, что в издательстве уже много работников переведены на неполный рабочий день, и есть издательства, где 60-70% персонала не работают.

"В прошлом году количество тиражей сократилось на треть, а в этом году по сравнению с уже кризисным прошлым годом за 10 месяцев имеем 20% падение по тиражам. Это катастрофическая ситуация. Если 30 лет назад в Украине было 3 тыс. книжных магазинов, в 2019 – 250-300, то в прошлом году закрылось 52 книжных магазина", - отметил он.

Кроме того, дополнительным негативным фактором является подорожание материалов для книг.

"В этом году начали дорожать материалы – украинский картон в начале года стоил 18 тыс. грн/тонна, сейчас 28 тыс. грн/т, то в следующем ожидается 35-40 тыс. грн/т. Бумага офсетная – сейчас 42 тыс. грн, а в в следующем минимум 50 тыс. Т.е. материалы подорожали уже на 30-80%, а в след году они подорожают вдвое, что повлияет на цену и спрос на книги", - отметил Круглов.

По итогам пресс-конференции ее участники обозначили необходимые меры для поддержки книгоиздательства, в частности, начать реализацию в полном объеме Стратегии развития чтения, предусмотреть приобретение книг в направлениях, на которые планируется направить 1 тыс. грн для ускорения вакцинации от COVID-19, создать условия для кредитования субъектов отрасли под низкий процент (2-4%), проводить систематическую закупку для библиотек в объемах, позволяющих ежегодное 5%-е обновление библиотечных фондов.

В числе хороших инициатив Круглов отметил зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №6287, предполагающий возмещение расходов на аренду помещений книжным магазинам, торгующим украинской книгой (до 20% доходов от продаж) и подарочные сертификаты на приобретение украинских книг при рождении детей и в 14 лет.