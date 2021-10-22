Пресс-конференции

14:14 22.10.2021

"Харьковские тепловые сети" подключили к отоплению уже свыше 90% домов – директор КП

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Киев. 22 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – "Харьковские тепловые сети" подключили к отоплению уже свыше 90% домов, сообщил директор коммунального предприятия Василий Скопенко.

"С 6 октября мы подключили всю соцферу. С 14 октября мы начали подключать жилые дома. На сегодняшний день (21 октября - ИФ) у нас уже к 91% домов подведено тепло. Понятно, что есть проблемы по развоздушиванию и дефектам, но, думаю, что 3-4 дня - и мы полностью обеспечим всех теплом", - сказал он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Скопенко уточнил, что предприятие обеспечило предоплату за природный газ за октябрь, и сможет оплатить ноябрьский газ. В то же время он спрогнозировал, что из-за низких платежей от населения компания не сможет аккумулировать необходимые средства для оплаты газа в декабре-январе, счета КП будут арестованы и начнется автоматическое списание денег.

"Думаю, это у всех будет такая ситуация. Какие бы меморандумы мы ни подписывали, при той цене газа, которая есть, при кассовом разрыве и платежеспособности населения будет так", - отметил он.

По его оценке, разница в тарифах между себестоимостью отпуска тепла и выставленными платежками за предстоящий отопительный сезон для Харькова составит около 2,4 млрд грн, поскольку тарифы для населения не пересматривались, а цена на газ выросла.

Глава ХТС также сообщил, что в рамках подготовки к отопительному сезону предприятие в этом году переложило более 100 км тепловых сетей, установило около 300 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с погодным регулированием по жилым домам, осуществило капитальный ремонт 24 котлов мощностью от 30 до 100 Гкал.

Кроме того, в рамках программы со Всемирным банком запущены в работу 11 насосов с частотной регулировкой. "Кстати, это очень экономически выгодно. В зимний режим один такой насос дает экономию по электроэнергии в районе одного миллиона гривень", - отметил Скопенко.

Также в рамках программы с ВБ было установлено шесть новых малых котельных вместо снесенных 60-70 летних старых.

В свою очередь представитель Офиса эффективного регулирования BRDO Антон Зоркин напомнил, что ключевая проблема украинской теплоэнергетики, в отличие от Европы, остается прежней: несоответствие доходов населения к ценам на энергоресурсы, что приводит к накоплению долгов тепловиками и необходимости компенсации тарифов со стороны местных и государственного бюджета.

По его словам, на это накладывается большая неэффективность тепловых сетей и оборудования. "Очень приятно слышать, что в Харькове проводятся мероприятия по модернизации и уменьшению потерь. Такие мероприятия должны проходить по всей стране. В ином случае мы не сможем выйти на эффективное использование природного газа, будем за него переплачивать, и население всегда будет иметь риск задержки начала отопительного сезона и получения товара ненадлежащего качества", - отметил представитель BRDO.

В этой связи исполнительный директор Ассоциации теплокоммунэнерго Украины Андрей Гнатуш призвал местные власти и объединенные территориальные громады (ОТГ) вкладывать средства в реконструкцию и модернизацию теплового хозяйства для снижения потерь в сетях и увеличения энергоэффективности.

"У меня есть рекомендация мерам и главам ОТГ: не занимайтесь только заменой плитки и строительством парков или детских площадок. Меняйте коммуникационные сети, присоединяйтесь финансово к борьбе с потерями. Это то, что съедает ваши деньги. Те, кто вкладывался в это в прошлых сезонах – он сейчас будет тратить гораздо меньше средств. Давайте учиться на своих ошибках", - подчеркнул он.

Источник: https://youtu.be/q9n5D2AqS5g

Теги: #тепло #харьков
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