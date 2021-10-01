Отсутствие достаточного количества голосов за отставку Разумкова станет ударом по позиции президента и монолитности фракции "Слуг народа" – политолог

Киев. 1 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Отсутствие достаточного количества голосов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова станет ударом по позиции президента Украины и монолитности фракции "Слуг народа", считает доктор политических наук Игорь Петренко.

"С юридической точки зрения по ситуации с Разумковым есть нюансы. В регламенте есть перечень оснований, по которым может быть отозван спикер. Скорее всего, это вопрос неудовлетворения его работой. Это нужно будет также обосновать. Этот процесс не будет простым и легким, но, если уже взялись за подписные листы, то, вероятно, уже есть и голоса. Но, если не смогут проголосовать, то это будет удар по позиции президента и по вопросу монолитности его партии", – сказал Петренко на круглом столе на тему "Уроки для партий в Украине, преподанные выборами в Германии и России", проведенном в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина".

По словам директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, обсуждение будущего процесса голосования за отставку Разумкова на выездном заседании фракции "Слуг народа" в Трускавце станет только второстепенной задачей.

"Заседание в Трускавце – это уже неуправляемое большинство. И дело даже не в снятии Разумкова. Там будут подписи. Так делают, когда хотят надавить на человека – его закрывают и он вынужден подписывать тот или иной документ. Депутатов будут привязывать политическим негативом и решениями этого монобольшинства, чтобы никто из них не вырвался", - сказал Небоженко.

"Сейчас задача Офиса президента опредеделить, кто войдет в списки, а кто вообще исчезнет из "Слуг народа", а кто пойдет в "мажоритарщики"", - добавил он.

Как отметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, "попытка возродить мажоритарную избирательную модель станет шагом назад". "Это будет путь к фабрикации большинства. В таком случае размывается принцип политической ответственности. Зачем "Слугам народа", когда есть монобольшинство, еще брать себе на голосование, подстраховываться другими партиями, как "Довира", "За майбутне". Если у вас не хватает голосов – разбирайтесь внутри, почему у вас появились внутренние диссиденты. Значит у вас нет настоящей партии", - сказал Карасев.

По мнению политического эксперта Константина Матвиенко, в партии "Слуга народа" отсутствует какая-либо стратегическая политическая общественная социальная цель.

"Возникают инициативы вроде президентского университета, высадки миллиона деревьев и других эпатажных предложений. Заседание в Трускавце, интриги по Разумкову – они дают прекрасные сюжеты, по которым можно снимать телесериал, но у них абсолютно нет усилий относительно партийного строительства. Они не работают с гражданским активом, а сосредоточены только на внешней показательной стороне политики", - сказал эксперт.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IpuK_wwhcBw