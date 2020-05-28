Пресс-конференции

15:03 28.05.2020

"Слуге народа" стоит поскорее определиться с единым кандидатом в мэры Киева, считает политолог

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Киев. 28 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Партии "Слуга народа" стоит поскорее определиться с консолидированным кандидатом на выборах мэра Киева, и тогда у него могут быть шансы составить конкуренцию действующему мэру украинской столицы Виталию Кличко, считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Комментируя на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" результаты опроса Центра "Социальный мониторинг" 23-25 мая, согласно которому в ближайшее воскресенье на выборах мэра Киева за Виталия Кличко проголосовали бы 42,5% из определившихся с выбором киевлян, а за 26,5% могли бы поддержать кандидата от "Слуги народа", Фесенко сказал: "Для борьбы за выход во второй тур, я думаю, этого будет вполне достаточно. Но мне кажется, что партии "Слуга народа" необходимо уже в ближайшее время определиться со своей кандидатурой. Чтобы это была консолидированная кандидатура, которую можно было бы раскручивать, продвигать, и тогда это действительно может быть конкурент для Виталия Кличко".

Он указал, что согласно данным опроса в Киеве приблизительно поровну сторонников и противников Кличко, а это означает, что во втором туре для нынешнего мэра могут быть риски, потому что есть значительная часть киевлян, критически настроенных к нему. "Это тревожный звоночек для него и, соответственно, определенный шанс для его конкурентов", - считает политолог.

При этом нынешнее второе место в рейтинге кандидатов предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского эксперт считает пока временной ситуацией. "Он наиболее узнаваемая, медийно раскрученная фигура. А кроме Виталия Кличко, никто еще не начинал никакой активности по Киеву, и в этом информационно-политическом вакууме Пальчевский пока выглядит альтернативой Кличко", - пояснил он.

Фесенко отметил, что наиболее рейтингового на данный момент из возможных кандидатов от "Слуги народа", народного депутата Александра Ткаченко знают около 2/3 киевлян, но отношение к нему пока неоднозначное. "Поэтому если Ткаченко хочет себя презентовать как кандидата в мэры, то ему нужно активное присутствие именно как кандидата на выборы", - сказал он.

Он указал, что замглавы фракции "Слуги народа" Николая Тищенко не знают только 17% опрошенных, но при этом к нему достаточно критическое отношение. Остальные же теоретически возможные кандидаты вообще мало узнаваемы среди жителей столицы.

"Сейчас для любого кандидата от "Слуги народа", которого могут выдвигать, необходима узнаваемость, отождествление с партией и консолидированная поддержка партии, и, возможно, президента. Тогда это может дать шансы для борьбы с Виталием Кличко, и чтобы побороться за выход во второй тур", - подчеркнул Фесенко.

Согласно данным опроса, среди тех киевлян, кто допускает возможность голосовать за кандидата от "Слуги народа", 12,8% считают наилучшим кандидатом от партии власти Александра Ткаченко, 10,6% - Николая Тищенко, 2,3% - Александра Качуру, 1,4% - Елену Шуляк, 0,5% - Андрея Холодова. 2,8% высказались за другого кандидата, 59,2% затруднились ответить, 10,5% ни за кого, против всех предложенных кандидатов.

Среди всех опрошенных 5,6% считают наилучшим кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" Ткаченко, 3,7% - Тищенко, 1,6% - Качуру, по 0,7% - Шуляк и Холодова. 1,2% - другого кандидата, 57,7% затруднились ответить, 28,8% ни за кого, против всех предложенных кандидатов.

Опрос проводился 23-25 мая. Было опрошено 800 респондентов путем телефонного интервью. Стандартное отклонение в результатах составляет 2,2-3,2%.

Теги: #киев #мэр #народа #выборы #слуга
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