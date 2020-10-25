Политика

22:47 25.10.2020

"Слуга народа" сохраняет вектор на объединение страны, а местным советам следует заниматься не политикой, а решением конкретных проблем – Корниенко

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"Слуга народа" сохраняет вектор на объединение страны, а местным советам следует заниматься не политикой, а решением конкретных проблем – Корниенко

Партия "Слуга народа" намерена продолжать реализовывать свой вектор на объединение Украины, и хочет предложить всем местным советам не заниматься политикой, а заниматься решением конкретных проблем жизни граждан на местах, отмечает глава партии, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Слуга народа" сохраняет вектор на объединение страны. Потому что наиболее весомые результаты у нас в центре страны. Это центральные области. Также у нас не меньше представительство и на юге, и есть представительство на востоке. Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране, наибольшим количеством депутатов", - сказал он в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

Корниенко считает, что в дальнейшем задача сделать так, чтобы Украина не делилась, а объединялась вокруг идей развития, движения вперед, стоит перед партией "Слуга народа" и другими партиями.

"Мы хотим призвать всех меньше заниматься политикой в местных советах. Мы хотим это предложить, как такой вызов на следующие пять лет для всех местных советов. Меньше заниматься увольнением каких-то премьер-министров, как у нас некоторые областные советы любят делать, или выражать отношение к другим странам, а больше заниматься тем, что ожидают люди от местных советов, решением местной проблематики в первую очередь", - указал он.

Теги: #реакция #слуга #народа #выборы
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