"Слуга народа" будет искать партнеров в местных советах среди конструктивных сил, с которыми нет жесткого противостояния, как с "Пропозицией" в Днепре – Корниенко

Партия "Слуга народа" будет искать партнеров для создания большинства в местных советах среди конструктивных сил, с которыми нет жесткого противостояния, как, например, с партией "Пропозиция" в Днепре, отмечает глава партии, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Закон не предусматривает создание обязательных коалиций в местных советах. И мы понимаем, что есть вопросы, за которые все будут голосовать. За бюджет области точно будут все голосовать. Я не представляю себе депутата облсовета, который не будет голосовать за бюджет, это же не Верховная Рада, не политическая позиция. Бюджет области трансфертный на 90%, это передача денег из государственного бюджета на места. Так же в ОТГ я слабо себе представляю депутатов, которые будут протестовать против бюджета или чего-то такого", - сказал он на брифинге в штабе партии в воскресенье.

Корниенко отмечает, что коалиции на местах будут ситуативные, и допускает, что "Слуга народа" может голосовать вместе с "Европейской солидарностью" или "Оппозиционной платформой – За жизнь", поскольку это будет "объединение ради важных для громады, для района, для области вопросов".

"Что касается таких стабильных коалиций, что мы договорились раз и навсегда, и пять лет находимся в таком состоянии, то я думаю, что мы будем искать партнеров среди конструктивных сил. В первую очередь, среди местных партий, у которых есть доверие граждан, и какое-то количество профессионалов в списках. Там, где у нас нет жесткого какого-то противостояния, как в Днепре, где мы, скорее всего, будем оппонировать партии "Пропозиция". И вообще по стране у нас, я думаю, сохранится традиция оппонировать именно с партией "Пропозиция", с которой мы уже так давно в дискуссии", - пояснил он.