Пресс-конференции

11:27 05.08.2021

Почти половина украинцев считают противоречащие Конституции решения главной угрозой в работе власти в ближайшие три года – опрос

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Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 48% опрошенных граждан Украины уверены, что главной угрозой в работе власти в ближайшие три года являются решения, которые противоречат Конституции Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Центра совместных действий в апреле-мае 2021 года.

Согласно результатам исследования, представленным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, второй крупнейшей угрозой, по мнению украинцев, является потенциальный парламентский кризис. Согласно опросу, так думает 41% опрошенных. Вместе с тем каждый четвертый (24% респондентов) боится чрезмерной концентрации власти в руках президента.

Органом власти, который создает наибольше угроз демократии, большинство опрошенных украинцев (45%) назвали Верховную Раду. При этом президента наибольшей угрозой считают 15% граждан, Кабинет министров – 12%, а в 23% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Исследователи также обращают внимание на определенную корреляцию между тем, какие угрозы граждане считают приоритетными и, например, их образованием. Так, участники опроса с высшим образованием (53%) все же больше склонны считать опасными для развития демократии в Украине неконституционные акты органов власти по сравнению с респондентами с базовым образованием (35%). В то же время украинцы с высшим образованием боятся роста влияния силовых структур.

"Интересна динамика касательно наибольших угроз для демократии Украины в населенных пунктах. В селах, где вероятность встретить правоохранителей значительно ниже, чем в других населенных пунктах, значительно меньше боятся роста влияния силовых структур (26%) по сравнению с жителями крупных городов (36%). Жители городов с населением более 500 тысяч больше боятся чрезмерной концентрации власти в руках президента (31%) по сравнению с жителями сел (от 20%)", – отметила руководитель аналитической команды Центра совместных действий Мария Левонова.

Опрос проходил в две волны: методом CATI (телефонные интервью со звонками на номера мобильных телефонов, computer-assisted telephone interviews) 19-27 апреля 2021 года и методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшета, computer-assisted personal interviews) 7-27 мая 2021 года.

Выборка проведенного исследования составляет 2000 респондентов и является репрезентативной для населения Украины в возрасте 16 лет и старше по полу, возрасту, размеру населенного пункта и регионом согласно данным Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2019 года. Максимальная предельная теоретическая погрешность составляет 2,2%.

Теги: #конституция #угроза
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