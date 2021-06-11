Пресс-конференции

15:11 11.06.2021

Байден и Путин в Женеве будут договариваться о правилах конфронтации США и РФ, в том числе по вопросу Украины – политологи

3 мин читать

Киев. 11 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Встреча президента США Джозефа Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированная на 16 июня в Женеве, будет посвящена в выработке управляемых и предсказуемых для обеих сторон правил их конфронтации, как по Украине, так и по ряду других международных вопросов, считает политолог, директор частного предприятия "Институт глобальных стратегий" Вадим Карасев.

"Смысл встречи Байдена и Путина будет состоять в выработке правил конфронтации между США и Россией, чтобы эта конфронтация была управляемой. Это касается и Украины, судя по недавнему интервью Путина. Нужно понимать, что Украина еще на длительное время остается территорией, где будут соприкасаться интересы США и России. Для Байдена и Путина важно понять пределы этого влияния и сделать так, чтобы соприкосновение их интересов было более предсказуемым и управляемым и не превращалось в прямые или даже военные столкновения", - рассказал Карасев в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, также президенту РФ будет важно услышать от президента США о его планах по предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО.

По мнению политолога, директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, "от встречи Байдена и Путина не стоит ожидать сенсаций, хотя сам фон и предстоящих переговоров будет достаточно острым".

"Существуют завышенные ожидания на слишком агрессивном фоне. Байден опасается партии республиканцев, которые, критикуя его, набирают силу. В свою очередь, Путин опасается потерять контроль над транзитом газа, как когда-то случилось с Горбачевым (президент СССР Михаил Горбачев – ИФ). По итогам их встречи не будет простых решений по тем или иным вопросам. Будет замысловатый текст коммюнике, общая пресс-конференция, но мы не получим чего-то такого, что бы дало нам возможность сделать быстрые выводы", - сказал Небоженко в комментарии агентству.

По словам политолога, "сенсаций стоит ожидать к осени". "После Путина и Байдена на передний план выйдут другие игроки – Китай, страны Европейского Союза, даже Украина – каждый со своей политической партией".

По мнению эксперта корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константина Матвиенко, в разговоре президентов РФ и США вокруг Украины ключевым станет вопрос газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря.

"Они попытаются найти такой механизм, чтобы Российская Федерация не "потеряла лицо" в вопросе строительства газовой магистрали, а США могли продемонстрировать, что они обеспечивают безопасность Украины", - сказал он агентству.

Матвиенко добавил, что лидеры РФ и США сконцентрируются, помимо Украины, на вопросе возобновления ядерной сделки с Ираном, российской инициативе по смягчению санкций, "поскольку они "бьют" по ее техническим возможностям в военной сфере", а также доступе РФ к мировым рынкам продовольствия и поиске неформальных договоренностей о квотах.

Как считает доктор политических наук, политолог Игорь Петренко, переговоры президентов США и РФ "с большой вероятностью сконцентрируются на экологической тематике, поскольку именно в ней они могут достичь консенсуса и прогресса".

"Если вспомнить, то значительную часть своего обращения к Федеральному собранию в апреле Путин посвятил именно экологии. Это был своеобразный пас в сторону Байдена. А экология – одно из избирательных обещаний лидера США, важное для его политической реализации", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина".

Что касается иных тем переговоров президентов России и США, то, по мнению Петренко, "пока конъюнктура негативная и не способствует широким договоренностям".

Теги: #байден #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:04 10.06.2021
Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен в высказываниях - Белый дом

Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен в высказываниях - Белый дом

23:54 09.06.2021
Прибывший в Европу Байден обещает заявить Путину о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

Прибывший в Европу Байден обещает заявить Путину о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

22:15 09.06.2021
"Борт номер один" Байдена приземлился в Британии

"Борт номер один" Байдена приземлился в Британии

20:46 09.06.2021
Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет - Путин

Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет - Путин

18:39 08.06.2021
Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – пресс-служба президента

Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – пресс-служба президента

11:45 08.06.2021
Зеленский считает исправление пресс-релиза своего Офиса по поводу поддержки Байденом ПДЧ для Украины несущественным – УП

Зеленский считает исправление пресс-релиза своего Офиса по поводу поддержки Байденом ПДЧ для Украины несущественным – УП

07:04 08.06.2021
Байден выразил "непоколебимую приверженность" США территориальной целостности Украины

Байден выразил "непоколебимую приверженность" США территориальной целостности Украины

22:08 07.06.2021
Байден заверил Зеленского, что позиция Киева будет обязательно учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, сообщает ОП

Байден заверил Зеленского, что позиция Киева будет обязательно учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, сообщает ОП

20:31 07.06.2021
Зеленский с нетерпением ждет встречи с Байденом в июле в Вашингтоне - Twitter

Зеленский с нетерпением ждет встречи с Байденом в июле в Вашингтоне - Twitter

17:40 07.06.2021
Зеленский и Байден вечером 7 июня проведут телефонный разговор

Зеленский и Байден вечером 7 июня проведут телефонный разговор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Госбанки не готовы финансировать ВИЭ-генерацию по "зеленому" тарифу до урегулирования ситуации с платежами

Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах - политолог

Украинцы стали серьезнее относиться к опасности COVID-19, но почти половина не намерены вакцинироваться - опрос

Укрэксимбанк выставил 16 объектов недвижимости на продажу через OpenMarket на сумму 1 млрд грн

В Украине необходимо построить систему профилактики орфанных заболеваний – мнение

В Украине наступает эпоха неопределенности - политолог

Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию "Бигус Инфо" из-за целенаправленной информкампании против пятого президента Украины

Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию "Бигус Инфо" из-за целенаправленной информационной кампании против пятого президента Украины

Защита Порошенко отвергает обвинение в затягивании ознакомления с материалами дела о назначении Семочко

Зеленский смог стать центром власти и начинает вести себя как монарх - политологи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА