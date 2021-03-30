Пресс-конференции

14:03 30.03.2021

В Киеве презентовали Центр координации соцпомощи Витольда Фокина

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Киев. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Киеве презентовали общественную организацию "Центр координации социальной помощи Витольда Фокина", который будет заниматься помощью населению Донбасса.

"Мы создаем этот Центр, который будет для начала иметь два региональных подразделения – будет Центр в Мариуполе и Центр в Бахмуте. В будущем появятся еще другие Центры", - сказал президент Центра координации социальной помощи Витольд Фокин в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" во вторник в ходе презентации общественной организации.

Отмечается, что деятельность Центра будет направлена на сотрудничество с организациями Украины, Европы и мира, на удовлетворение и защиту законных социальных, экономических, творческих, духовных, национально-культурных и других интересов населения региона, пострадавшего в результате боевых действий на Донбассе.

"Цель нашего Центра - за счет помощи повысить общественную активность людей, вернуть им уважение к власти, ускорить реинтеграцию территории", - подчеркнул Фокин.

Теги: #фокин #соцпомощь
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