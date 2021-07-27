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18:56 27.07.2021

Правительство по инициативе Зеленского выделит малообеспеченным семьям по 2 тыс. грн на ребенка к 1 сентября – Никифоров

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Правительство по инициативе Зеленского выделит малообеспеченным семьям по 2 тыс. грн на ребенка к 1 сентября – Никифоров

Кабинет Министров Украины по инициативе президента Украины Владимира Зеленского готовит постановление о выделении малообеспеченным семьям по 2 тыс. грн на одного ребенка для подготовки к школьному периоду, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"По инициативе Владимира Зеленского правительство сейчас готовит постановление к 1 сентября про выделение помощи малообеспеченным и многодетным семьям. Понятно, что таким семьям необходимо готовить детей к первому звонку 1 сентября сложнее всего, потому, чтобы облегчить им подготовку к началу учебного периода, правительство готово выделить по 2 тыс. гривен на ребенка", - заявил Никифоров во время брифинга во вторник.

По его словам, "в министерстве насчитали 150 тыс. получателей такой помощи, предусмотрено выделение 300 млн. грн. ".

"Постановление проходит последние согласования и должно появиться очень скоро, чтобы деньги были уже в следующем месяце, чтобы к 1 сентября их успели потратить на подготовку детей", - добавил он.

Теги: #зеленский #соцпомощь #никифоров
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