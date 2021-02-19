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14:53 19.02.2021

Ко Дню Героев Небесной сотни почти 6 тысяч киевлян получат материальную помощь

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Ко Дню Героев Небесной сотни почти 6 тысяч киевлян получат материальную помощь

По случаю Дня Героев Небесной сотни в 2021 году отдельным категориям социально незащищенных киевлян (всего 5 921 человек), в частности внутренне перемещенным лицам, будет оказана материальная помощь, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу.

"Материальную помощь выплатят:

в размере 1500 грн - киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства, а также членам семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства;

в размере 1400 грн - киевлянам, включенным в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили тяжелые телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014;

в размере 1300 грн - киевлянам, включенным в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014;

в размере 1100 грн - киевлянам, включенным в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили легкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014; киевлянам - участникам боевых действий на территории Республики Афганистан; киевлянам - членам семей лиц, погибших на территории Республики Афганистан", - сообщают в пресс-службе, уточняя, что выплаты будут осуществляться в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации № 294.

Отмечается, что одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется только одна помощь в большем размере.

Теги: #киев #кгга #соцпомощь
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