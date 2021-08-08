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15:59 08.08.2021

До конца августа 145 тыс. украинских детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты для подготовки к учебному году – премьер

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До конца августа 145 тыс. украинских детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты для подготовки к учебному году – премьер

Кабинет министров Украины принял решение о дополнительной выплате 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетных малообеспеченных семей, которые помогут подготовить детей к школе, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты к учебному году. По инициативе президента Владимира Зеленского, правительство на этой неделе приняло решение о выплате 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет", - написал Шмыгаль в фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что для получения выплаты семьям не придется оформлять никаких дополнительных документов.

"Никаких обращений подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - подчеркнул премьер.

 

Теги: #дети #соцпомощь #шмыгаль
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