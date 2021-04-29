Экономика

09:03 29.04.2021

Байден представил Конгрессу пакет стимулов объемом $1,8 трлн, ориентированный на социальный сектор

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Байден представил Конгрессу пакет стимулов объемом $1,8 трлн, ориентированный на социальный сектор

Президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей.

Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Предложения касаются образовательных программ, а также социального обеспечения семей с низким или средним доходом. В частности, Байден предлагает создать общенациональную программу оплаты отпуска по уходу за больными детьми или взрослыми.

Средства для оплаты социальных программ администрация Байдена рассчитывает привлечь за счет повышения ставки подоходного налога для состоятельных американцев до 39,6% с 37%. Кроме того, президент предлагает поднять налог на доход с прироста капитала и дивидендов для людей, зарабатывающих от $1 млн, почти вдвое - до 39,6% с 20%. С учетом действующей надбавки к налогу на доход от инвестиций в 3,8 процентного пункта, ставка налога для богатых американцев достигнет 43,4% (в настоящее время - 23,8%).

План Байдена также включает в себя снижение налогов для людей с низким и средним доходом, в том числе продление на постоянной основе некоторых налоговых льгот.

Теги: #предложения #соцпомощь #байден
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