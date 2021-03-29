Более половины украинцев готовы вакцинироваться, если поверят эффективности вакцины

Киев. 29 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Большинство украинцев, отказывающихся от вакцинации против коронавируса, не доверяют качеству вакцины, которая используется в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой" в марте 2021 года.

"Респондентам, которые воздерживаются от вакцинации, предложили назвать главную причину своего нежелания делать прививки. Большинство таких респондентов (61,5%) указали, что не доверяют вакцине, которая сейчас используется. Каждый десятый опрошенный (9,8%) - противник прививок, считает их вредными для здоровья. Такое же количество опрошенных (9,7%) полагается на собственный иммунитет, надеясь благополучно переболеть коронавирусом", - указывается в отчете по итогам опроса, обнародованном в понедельник.

О недавно перенесенном коронавирусе заявили 9,6% отказывающихся от вакцинации, о медицинских противопоказаниях – 4,8%.

При этом большинство отказывающихся от вакцинации заявили о готовности сделать прививку, если будет доступна вакцина, которой они доверяют (29,9%) или если подтвердится эффективность вакцины, которая используется сейчас (22,2%).

Ещё 5,6% опрошенных заявили о готовности сделать прививку, если понадобится справка о вакцинации для поездки за границу.

Не согласны вакцинироваться ни при каких обстоятельствах 26% респондентов.

Опрос проводился с 15 по 22 марта 2021 года во всех областях Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Всего были опрошены 1213 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории) по основным социально-демографическим признакам: пол, возраст, тип населенного пункта и область проживания. Выборочная совокупность - многоступенчатая случайная, на последнем этапе - квотная. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "face-to-face" по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3,0%.