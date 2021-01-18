Защита Микитася заявляет о политической подоплёке уголовного преследования

Киев. 18 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Адвокаты экс-главы компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася, который находится под стражей по подозрению в организации похищения столичного адвоката, заявляют о безосновательности подозрения и политической мотивации преследования Микитася.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат Евгений Грушовец отметил, что Микитась содержится в изоляторе, несмотря на отсутствие обоснованного обвинения. По словам Грушовца, потерпевший по этому делу "точно не является ни адвокатом, ни помощником адвоката" и, вероятно, был судим.

Кроме того, как отметил адвокат, "потерпевший фактически сбежал от правоохранителей" после того, как якобы был похищен. Также Грушовец отметил, что прокуроры не приходят на заседание суда по рассмотрению апелляции на арест Микитася.

"Мы уверены, что это дело не имеет юридических перспектив... Микитась будет освобожден из-под стражи, а если дело дойдёт до суда, то на судебные заседания прокуроры просто перестанут ходить, потому что не с чем, и им будет стыдно за такое обвинение в суде" - сказал Грушовец.

В свою очередь адвокат Артур Габриэлян подчеркнул, что показания человека, на которых строится обвинение Микитасю, основано на информации "с чужих слов о том, что Микитась якобы причастен к этому".

Отвечая на вопрос о том, действительно ли Микитась в деле о похищении имущества Нацгвардии Украины пошел на сделку со следствием и утверждена ли эта сделка судом, сказал: "Никакого соглашения нет, соответственно и судом она не может быть утверждена ".

"Мы видим фальсификацию уголовного дела, предвзятость органов полиции, с учётом этого считаем, что органы полиции не имеет ни морального, ни юридического права расследовать это дело по одной простой причине: видно противостояние между Микатасем и Татаровым (замглавы Офиса президента Олег Татаров - ИФ), а начальник главного следственного управления (Нацполиции) господин Цуцкиридзе является кумом Татарова...между ними есть тесная связь, мы считаем, что дело должно быть передано для расследования в другой правоохранительный орган для расследования, чтобы устранить все сомнения в предвзятости", - выразил убеждение адвокат, говоря о деле Нацполиции о подозрении Микитася в организации похищения.

Адвокат Олег Веремиенко, уточняя цели уголовного преследования Микитася отметил: "Это политически мотивированное преследование... у него (Микитася - ИФ) есть бизнес и имущество, на которое положили глаз те, кто пришел сейчас ко власти... Максим считает, что к этому делу причастен господин Татаров... поскольку сам Татаров выходец из правоохранительных органов... организовать травлю своего оппонента - просто один телефонный звонок".

Как сообщалось, в Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, после похищения требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, застройщиком, в пользу которого была написана расписка, является экс-нардеп Микитась.

Микитась до этого времени находится под ночным домашнем арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. О подозрении его уведомили 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

4 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей на два месяца экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю по подозрению в заказе похищения столичного адвоката.