Более половины украинских интернет-магазинов не выдавали фискальный чек при покупке в "черную пятницу" – исследование

Более половины украинских интернет-магазинов не выдавали фискальный чек при покупке товаров в "черную пятницу" в 2020 году, свидетельствуют результаты исследования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ".

Как сообщил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду президент центра Валентин Безрукий, из отслеживаемых 20 известных интернет-магазинов фискальные чеки при покупке в "черную пятницу" выдали только девять, тогда как 11 магазинов выдали прочие документы (чеки об услуге доставки и др.), по которым пять не могли быть идентифицированы как субъекты хозяйствования.

Так, фискальные чеки при покупке не выдали магазины электроники allo.ua, avic.ua, c.ua, citrus.ua, elmir.ua, estore.ua, f.ua, mobileplanet.uz, mobilluck.com.ua, stylus.ua.

Кроме того, в чеке, выданном интернет-магазином Cactus, было указано незарегистрированное физлицо-предприниматель, а ФЛП, указанное в чеке f.ua, по данным Минюста, уже прекратило свою деятельность. Кроме того, были обнаружены признаки нелегального импорта товаров в Украину.

Безрукий также подчеркнул, что при заказе товаров с доставкой фискальный чек прилагается к покупке крайне редко.

Исследовательский центр также проанализировал колебания цен в "черную пятницу" и после нее, что позволило сделать вывод о наличии реальных скидок в этот период. Так, в ряде магазинов цены после "черной пятницы" снизились, что указывает на завышение ценника во время акции. Среди таких интернет-магазинов Безрукий назвал brain.com.ua, Cactus, elmir.ua, estore.ua, f.ua, mobileplanet.uz, rozetka.ua.

Закон о фискальных чеках для сложной бытовой техники действует почти четыре года, однако за это время ситуация в этой сфере не улучшилась, считает сотрудник Института экономико-правовых исследований НАН Украины, член правления всеукраинской ассоциации потребителей "Пульс" Андрей Лига.

"Как говорят, невидимая рука рынка работает только там, где есть крепкая рука государства. Если не будет никакого госконтроля, никакой ответственности, то, скорее всего, эта ситуация не будет улучшаться, а может будет и ухудшаться. Логично, чтобы выиграть в экономической конкуренции на рынке, нужно повышать качество товаров. Но если никто не повышает качество товаров, если у потребителя недоверие к рынку, если конкурентное преимущество достигается путем ввоза контрафактной продукции, производится фальсификат, то, конечно, в дальнейшем честно работать невозможно", – пояснил Лига.