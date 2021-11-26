26 ноября: Какой сегодня праздник

26 ноября в мире — Черная пятница, день сапожника, день борьбы с ожирением, день отказа от покупок, день системного инженера, в Украине день логиста, а у православных - День памяти святого Иоанна Златоуста. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Черная пятница

Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения стартует знаменитая "Чёрная пятница", одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, день скидок и распродаж, главный праздник всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.

Именно с "Чёрной пятницы" в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разнообразные товары по очень выгодным ценам, ведь скидки колеблются от 30 до 90% в зависимости от групп товаров.

Традиция этому безудержному шоппингу возникла в Америке ещё в 19 веке, когда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи, стимулируя покупателей на покупки невероятными размерами скидок, бонусов, особенными подарками и т.д. А сам термин "Чёрная пятница" появился только в 1966 году в Филадельфии.

Существует две общепринятые версии о происхождении названия. По одной, день так называли из-за огромных пробок на дорогах, которые образовывались на следующий день после Дня благодарения. По другой, название "Чёрная пятница" произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль – чёрными, а так как выручка в этот день была огромной, то и чёрный цвет в отчетности преобладал.

Всемирный день отказа от покупок

Именно в "Чёрную пятницу" общественные активисты призывают людей опомниться и максимально здраво отнестись к своим покупкам.

Наиболее известный аргумент апологетов акции заключается в том, что в странах с высоким уровнем жизни проживает только 20% населения земного шара, а используют они более 80% всех природных ресурсов Земли. Что является не только несправедливым распределением богатств нашей планеты, но и наносит чрезмерный ущерб окружающей среде.

В 2001 году при поддержке сайта Adbusters эта акция приобрела всемирный масштаб, День отказа от покупок помимо Мексики, Канады и США прошел еще в 55 странах. В настоящее время к проведению подобных акций присоединилось еще 10 государств.

Условия участия в акциях просты — в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений.

Международный день сапожника

26 ноября в Украине отмечается неофициальный профессиональный праздник — Международный день сапожника.

В современном мире сапожниками часто называют мастеров по ремонту обуви - этой профессии в ближайшее время точно не грозит вымирание, ведь в большинстве случаев починить пару обуви гораздо дешевле, чем купить новую.

Именно поэтому Международный день сапожника - это праздник не только людей, занимающихся ручным изготовлением обуви, но и специалистов по ее ремонту, а также всех тех, кто занят в обувной промышленности и благодаря кому полки магазинов буквально ломятся от разнообразных моделей обуви.

День логиста

Украинская логистика отмечает свой профессиональный праздник каждую последнюю пятницу ноября.

Пока День логиста не внесен в список официальных профессиональных праздников страны, однако обойти стороной его просто невозможно.

Учитывая, что делает логистика в условиях современного мира, чтобы обеспечить необходимые доставки товаров, продуктов, боеприпасов, материалов и прочих грузов к месту назначения и вовремя, сложно переоценить значение логиста в современной деятельности человечества, экономики и цивилизации в целом.

День против ожирения

26 ноября во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные борьбе с лишним весом. В целом данная кампания известна как День против ожирения. Этот праздник был учрежден организациями здравоохранения в Индии и странами Совета сотрудничества арабских государств, и призван осведомить население об ожирении, как об одной из угроз для здоровья нации.

Ожирением страдают практически во всех точках мира, кроме Черной Африки, где люди сталкиваются с другой проблемой — постоянное недоедание. В 1997 ВОЗ формально признала ожирение глобальной эпидемией.

Впервые День против ожирения отмечали в 2001 году, а организовал его индийский бренд VLCC, пропагандирующий здоровый образ жизни и правильное питание. Кампания выступает за формирование правильных привычек в еде, которые препятствуют ожирению и позволяют оставаться в форме и здоровыми.

Православная церковь 26 ноября чтит память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, жившего примерно в IV-V веке.

Родился Иоанн на территории Антиохии в семье чиновника и получил хорошее образование. Довольно рано стал изучать Священное Писание, после чего осознал, что ему хочется принять христианство. Впоследствии, когда Иван стал монахом, его считали достойным кандидатом на должность епископа, но тот предпочел отказаться от сана и отправился в пустыню, где проводил время в постоянной молитве и размышлениях. Несколько лет Иван посвятил созданию богословских книг, самыми известными из которых являются "Книги о девственности", "О провидении" и т. д. Иоанн был рукоположен в сан пресвитера, после чего он мог нести Слово Божье людям.

Иоанн оказался замечательным проповедником и даже получил прозвище Златоуст от своей паствы. В течение 20 лет примерно два раза в неделю Иоанн постоянно проповедовал в храме и занимался написанием большого количества учений, бесед, похвал. В 397 году Иван становится патриархом в Константинополе, активно занимается совершенствованием деятельности священнослужителя.

В этот день:

1944 - В Мукачево принят манифест о воссоединении Закарпатья с Советской Украиной.

1965 - Запущен первый французский спутник Asterix.

1976 - В Окружном секретариате штата Нью-Мексико зарегистрирована новая торговая марка - Microsoft.

Именины: Иван, Ян и Герман.