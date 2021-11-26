"Эпицентр" за три дня "черной пятницы" увеличил продажи на треть

Сеть "Эпицентр" за первые три дня акции "черная пятница" (22-24 ноября) увеличила продажи на 32% по сравнению с прошлой неделей, ожидает роста показателя и во второй половине распродажи, которая продлится до 28 ноября.

Как сообщила пресс-служба "Эпицентра", количество транзакций за указанный период также выросло на 15%, средний чек – на 18%.

Самыми популярными покупками в "черную пятницу" в этом году стали товары категории бытовой техники и электроники: телевизоры, холодильники, стиральные машины, потребительская электроника.

Высокий уровень продаж показали также сантехника (ванные, душевые, смесители, водопроводные системы), покрытия полов (керамплитка, паркет, ламинат), декор, включая лако-красочную продукцию, обои и бытовую химию. В пятерку популярных направлений вошли также изделия из дерева (погонаж, двери, кровля).

Кроме того, в "Эпицентре" отмечают рост продаж новогодних украшений и подарков, а также автотоваров.

По данным сети, в 2021 году в распродаже участвует около 90 тыс. артикулов, что на 20% больше, чем в прошлом году.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на ноябрь 2021 года сеть насчитывает 69 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине. Кроме того, компания развивает интернет-магазин epicentrk.ua.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.