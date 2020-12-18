Пресс-конференции

12:50 18.12.2020

Украине следует законодательно определиться с понятием "экстремизм", разработать госпрограмму и превентивные меры - эксперты

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Киев. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Незаконное хранение оружия, анонимные сообщения о якобы минировании, угроза жизни публичных людей - наиболее частые проявления экстремизма в Украине, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Украинская политика"/ UP Foundation.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу руководитель Фонда "Украинская политика"/UP Foundation политолог Константин Бондаренко отметил, что в Украине нет юридически оформленного понятия "экстремизм", нет закона, который бы предусматривал борьбу с экстремизмом, а в законодательном порядке преследуются отдельные его проявления, такие как терроризм.

По его словам, несмотря на то, что в Украине нет такого уровня экстремизма как на Ближнем Востоке или в Европе, проявления этнонационалистического экстремизма не единичны.

"Речь идёт о необходимости профилактики тяжёлых проявлений экстремизма. Чтобы не "грянул гром", мы считаем, что уже сейчас надо делать целый ряд исследований, разрабатывать методологическую, законодательную базу для борьбы с экстремизмом, чтобы в будущем он не стал самой главной проблемой для Украины", - подчеркнул К.Бондаренко.

В свою очередь исполнительный директор Фонда "Украинская политика" UP Foundation Лев Бондаренко обнародовал результаты исследования относительно проявлений экстремизма в Украине. Исследование проводилось с декабря 2019г по ноябрь 2020г методом мониторинга сообщений СМИ на всей территории Украины, за основу были взяты десять ключевых критериев, попадающих под проявления экстремизма.

"Что касается общих результатов за год, то сложилась следующая картина: больше всего проявлений экстремизма было зафиксировано по критерию "незаконное хранение, изготовление и распространение оружия"- 746 подобных случаев... На втором месте - попытки подготовки террористических актов, минирования зданий, все заявления, что мы слышим о заминировании помещений… их было 567 за этот год. На третьем месте - угроза жизни государственных служащих, политиков, журналистов, общественных и публичных деятелей... кому-то подрывают автомобили, кому-то угрожают силовым способом, кого-то похищают", - рассказал он.

Также, по словам Льва Бондаренко, за минувший год было 14 случаев попытки захвата власти и государственных учреждениях.

В региональном разрезе по количеству случаев проявления экстремизма "лидируют" Киев, Одесская и Днепропетровская области.

"В основном в Украине с экстремизмом связывают праворадикальные группировки. В определенной мере это соответствует действительности... Несмотря на то, что эти группировки и политические структуры имеют боевой опыт, на наш взгляд (и это констатируется и правоохранительными органами), они не готовы внедрять силовые методы борьбы", - сказал руководитель проектов Фонда "Украинская политика"/ UA Foundation Олег Вытягов.

Он подчеркнул: "в Украине борьба с экстремизмом ведётся хаотично... Отдельные преступления, которые несут в себе экстремистские признаки, отнесены к подследственности разных правоохранительных органов... Мы предлагаем... Планомерно работать над создание государственной программы по противодействию экстремизма. Кроме праворадикального, есть ещё и леворадикальных экстремизм".

Он добавил: "надо определить, что такое экстремизм в рамках законодательного поля Украины... Тогда мы будем иметь возможность разработать закон о противодействии экстремизму".

Теги: #экстремизм
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