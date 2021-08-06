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19:30 06.08.2021

В Беларуси признали экстремистскими спортивный сайт Тribunа.cоm и его аккаунты в соцсетях

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В Беларуси признали экстремистскими спортивный сайт Тribunа.cоm и его аккаунты в соцсетях

Интернет-ресурс Тribunа.cоm и его производные в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, говорится в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в пятницу.

"Такое решение сегодня, 6 августа, вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали телеграм-канал "Тribunа.cоm Беларусь", одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте, а также мобильные приложения для смартфонов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что администраторы сообществ размещали "материалы, призывающие к экстремистской деятельности".

"Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста", - уточнили в ведомстве.

Теги: #экстремизм #сайт #беларусь
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