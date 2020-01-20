МИД Украины требует исключить изображение Трезубца из британского "Руководства по противодействию экстремизму"

Министерство иностранных дел Украины требует исключить изображение Герба Украины – Трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму", распространенного правоохранительными органами Великобритании.

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Исходим из понимания, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД Украины в понедельник.

В министерстве подчеркнули, что государственный герб Украины ведет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев, широко используется государственными органами власти и общественностью.

"Любое связывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - подчеркивает украинский МИД.

Как сообщалось, ранее посольство Украины в Великобритании также осудило размещение изображения Трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму". В сообщении диппредставительства на Twitter уточняется, что "Руководство" было подготовлено контртеррористической полицией для британских учителей и медицинских работников. Украинское посольство потребовало убрать Трезубец из "Руководства" с принесением официальных извинений.