СБУ предотвратила поставки экстремистской литературы в одно из соседних государств

Служба безопасности Украины пресекла поставки в одну из постсоветских стран партии экстремистской литературы, которая печаталась на подпольных типографиях Киевской области.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники заказывали "Манифест Брентона Тарранта", который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Запрещенные книги печатали на нескольких языках в подпольных типографиях на Киевщине. Заказчиком литературы является бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства", - сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в соцсети Facebook.

Было установлено, что в течение ноября мужчина заказал три партии книг. Аванс переводил на банковскую карточку. Также оплачивалась отправка товара через одного их почтовых операторов.

По факту было начато уголовное производство по ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Следователи органов безопасности провели обыски по месту жительства и функционирования подпольной "полиграфии" и обнаружили мобильные устройства, компьютерную технику с доказательствами печати запрещенной литературы, образцы указанной продукции и полиграфическое оборудование.

Также для блокирования переправки литературы за границу в одном из отделений почтового оператора в столичном регионе следователи изъяли партию печатной продукции, которую подготовили к отправлению заказчику.

"Поставка из нашей страны экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашей страны в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств. CБУ проверяет возможную причастность к организации поставок книг спецслужб соседних стран для целенаправленной провокации против Украины", - подчеркивают в СБУ.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины, причастных к изготовлению запрещенной литературы.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2460842087552304&id=1505526149750574