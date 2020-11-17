События

14:42 17.11.2020

СБУ предотвратила поставки экстремистской литературы в одно из соседних государств

2 мин читать
СБУ предотвратила поставки экстремистской литературы в одно из соседних государств

Служба безопасности Украины пресекла поставки в одну из постсоветских стран партии экстремистской литературы, которая печаталась на подпольных типографиях Киевской области.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники заказывали "Манифест Брентона Тарранта", который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Запрещенные книги печатали на нескольких языках в подпольных типографиях на Киевщине. Заказчиком литературы является бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства", - сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в соцсети Facebook.

Было установлено, что в течение ноября мужчина заказал три партии книг. Аванс переводил на банковскую карточку. Также оплачивалась отправка товара через одного их почтовых операторов.

По факту было начато уголовное производство по ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Следователи органов безопасности провели обыски по месту жительства и функционирования подпольной "полиграфии" и обнаружили мобильные устройства, компьютерную технику с доказательствами печати запрещенной литературы, образцы указанной продукции и полиграфическое оборудование.

Также для блокирования переправки литературы за границу в одном из отделений почтового оператора в столичном регионе следователи изъяли партию печатной продукции, которую подготовили к отправлению заказчику.

"Поставка из нашей страны экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашей страны в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств. CБУ проверяет возможную причастность к организации поставок книг спецслужб соседних стран для целенаправленной провокации против Украины", - подчеркивают в СБУ.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины, причастных к изготовлению запрещенной литературы.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2460842087552304&id=1505526149750574

Теги: #экстремизм #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:09 16.11.2020
CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в одну из арабских стран

CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в одну из арабских стран

12:43 13.11.2020
Баканов: Нужна не "реформа ради реформы", а реальные изменения, которые сделают СБУ более действенной и эффективной

Баканов: Нужна не "реформа ради реформы", а реальные изменения, которые сделают СБУ более действенной и эффективной

11:59 13.11.2020
Вопрос реформы СБУ политизирован, предложенный депутатами законопроект ослабляет безопасность страны – Баканов

Вопрос реформы СБУ политизирован, предложенный депутатами законопроект ослабляет безопасность страны – Баканов

11:07 13.11.2020
СБУ блокировала деятельность члена русофильского движения, который в соцсетях пропагандировал коммунистическую и нацистскую идеологию

СБУ блокировала деятельность члена русофильского движения, который в соцсетях пропагандировал коммунистическую и нацистскую идеологию

20:11 11.11.2020
В Одессе СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра

В Одессе СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра

17:20 11.11.2020
СБУ подозревает директора одного из медучреждений Черкасс в причинении убытков бюджету города на 3 млн грн

СБУ подозревает директора одного из медучреждений Черкасс в причинении убытков бюджету города на 3 млн грн

15:46 09.11.2020
За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны – СБУ

За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны – СБУ

11:20 09.11.2020
Группа чиновников в Сумской области организовали схему незаконной вырубки леса - СБУ

Группа чиновников в Сумской области организовали схему незаконной вырубки леса - СБУ

13:21 07.11.2020
СБУ расследует действия Шария по признакам посягательства на территориальную целостность Украины – депутат

СБУ расследует действия Шария по признакам посягательства на территориальную целостность Украины – депутат

16:31 05.11.2020
СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада обязала Кабмин за неделю информировать граждан об усилении карантинных мер

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада обязала Кабмин за неделю информировать граждан об усилении карантинных мер

Кабмин выделил 118,5 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Посольство ОАЭ передало Киеву 5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 для детских интернатов и домов престарелых

Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

В Еврокомиссии указали на важность проведения всеобъемлющей судебной реформы в Украине

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

ГБР задержало руководителя областного управления "Укртрансбезопасности" на получении взяток более чем на 200 тыс. грн

С момента появления COVID-19 прошел год, однако о его происхождении все еще неизвестно

Шмыгаль анонсировал пять "цифровых решений" для обуздания эпидемии коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА