МВД Беларуси предлагает лишать гражданства за экстремистские преступления и установить безусловную административную ответственность за подписку на экстремистские интернет-ресурсы.

"В настоящий момент нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства. В частности, полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства", - заявил в интервью изданию "Минская правда" начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Паршин. Интервью опубликовано во вторник на сайте издания mlyn.by.

Кроме того, в МВД считают "необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества".

По словам Паршина, в 2021 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией установило 120 владельцев и администраторов интернет-ресурсов деструктивной направленности. Ограничен доступ к 104 таким интернет-ресурсам, материалы 125 телеграм-каналов и чатов признаны экстремистскими. По решению МВД Беларуси являются экстремистскими формированиями 13 групп граждан, их деятельность запрещена.