События

04:20 24.11.2021

МВД Беларуси предлагает лишать гражданства за экстремистские преступления

1 мин читать
МВД Беларуси предлагает лишать гражданства за экстремистские преступления

МВД Беларуси предлагает лишать гражданства за экстремистские преступления и установить безусловную административную ответственность за подписку на экстремистские интернет-ресурсы.

"В настоящий момент нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства. В частности, полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства", - заявил в интервью изданию "Минская правда" начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Паршин. Интервью опубликовано во вторник на сайте издания mlyn.by.

Кроме того, в МВД считают "необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества".

По словам Паршина, в 2021 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией установило 120 владельцев и администраторов интернет-ресурсов деструктивной направленности. Ограничен доступ к 104 таким интернет-ресурсам, материалы 125 телеграм-каналов и чатов признаны экстремистскими. По решению МВД Беларуси являются экстремистскими формированиями 13 групп граждан, их деятельность запрещена.

Теги: #экстремизм #гражданство #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:32 23.11.2021
Боррель сообщил об отправке в Минск группы переговорщиков ЕС для обсуждения репатриации нелегалов

Боррель сообщил об отправке в Минск группы переговорщиков ЕС для обсуждения репатриации нелегалов

17:47 23.11.2021
Еврокомиссия выделит до 3,5 млн евро на возвращение оказавшихся в Беларуси нелегалов - фон дер Ляйен

Еврокомиссия выделит до 3,5 млн евро на возвращение оказавшихся в Беларуси нелегалов - фон дер Ляйен

10:07 23.11.2021
СБУ блокировала международный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС

СБУ блокировала международный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС

03:36 23.11.2021
Основатель Telegram Дуров в августе получил французское гражданство

Основатель Telegram Дуров в августе получил французское гражданство

21:45 22.11.2021
Меркель и Тихановская обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси

Меркель и Тихановская обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси

20:45 22.11.2021
В Беларусь для оценки ситуации с беженцами на границе прибыли эксперты Еврокомиссии - МИД республики

В Беларусь для оценки ситуации с беженцами на границе прибыли эксперты Еврокомиссии - МИД республики

19:18 22.11.2021
Нардеп предлагает законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Беларуси

Нардеп предлагает законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Беларуси

18:14 22.11.2021
В ЕК заявили, что подготовка нового пакета санкций ЕС против Беларуси может занять несколько недель

В ЕК заявили, что подготовка нового пакета санкций ЕС против Беларуси может занять несколько недель

12:37 22.11.2021
ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

16:36 21.11.2021
В Париже рассчитывают, что Москва окажет давление на Беларусь в ситуации с мигрантами на границе

В Париже рассчитывают, что Москва окажет давление на Беларусь в ситуации с мигрантами на границе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские силовики в Крыму задержали более 30 активистов, которые пришли встречать освобожденного из СИЗО адвоката Семедляева – Денисова

ПТРК Javelin в зоне ООС не использовались – штаб

В Киеве до конца суток, а также ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица – КГГА

Брюссель готов вводить санкции против всех, кто содействует перевозке мигрантов к границам ЕС - Боррель

На Донбассе с полуночи было три обстрела, ранен украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

В Германии зафиксировано рекордное число заболеваний COVID-19 за сутки

В центре Киева в среду временно ограничат движение транспорта

Спецпредставитель США по Афганистану на следующей неделе приступит к консультациям с талибами - Госдеп

Премьер-министр Южной Кореи заявил об ухудшении ситуации с COVID-19

За сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ

24 ноября: Какой сегодня праздник

США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию", России и Китая в нем нет

Начальник Харьковского УСБУ выступает за исключение нардепа Куницкого из правоохранительного комитета

Вечером 23 ноября в Киеве произошло более 25 ДТП

Премьер Грузии заявил об отсутствии прогресса в политических отношениях с РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА