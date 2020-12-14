Пресс-конференции

15:00 14.12.2020

2021 год должен стать годом реформирования ОПК Украины - Арестович

2 мин читать

Киев. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 2021 год неформально должен стать годом реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины, считает внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович.

"Несмотря на информационную борьбу, которая выходит, прежде всего, от наших "любимых" визави из Кремля, несмотря на предвзятую информацию, которую доносит оппозиция или кто-то из предвзятых экспертов или комментирующих, президент Украины уделяет огромное внимание вопросам сектора обороны и безопасности. Пописана стратегия национальной безопасности и обороны. Сейчас 2021 год должен стать неформально годом реформирования ОПК", - сказал Арестович на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, увеличивается оборонный бюджет, оборонный заказ и расходы на весь сектор национальной безопасности и обороны.

"Это внимание дает практические результаты. Если мы помним, что происходило месяц назад или два месяца назад, я имею ввиду коммуникацию между вице-премьером (Олегом Уруским - ИФ) и бывшим и.о. главы "Укроборонпрома", то сейчас картина совсем иная. Само это мероприятие, пресс-конференция, показывает, что есть единая позиция, единое виденье реформирования отрасли. Сейчас и профильный комитет, и правительство, и руководство "Укроборонпрома", и Офис президента одинаково видят, как реформировать отрасль и осуществлять согласованные за планом системные усилия, чтобы было реформирование, в том числе, по наиболее болезненным вопросам: производство боеприпасов и т.д", - отметил Арестович.

РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Следующий год должен стать годом реформирования ОПК Украины - Арестович

Минстратегпром и "Укроборонпром" заявляют о снятии всех разногласий

Действующая власть в Украине не имеет опыта выстраивания отношений с международными партнерами – мнение

Если гособоронзаказ не будет выполнен, ВСУ на 2-3 года могут остаться без оружия - эксперт

Группа депутатов предлагает создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию

В Украине произошел рестарт протестных движений, некоторые политики уже начинают подготовку к выборам президента – политологи

Украинские экспортеры призывают правительство отсрочить принятие НОВ2 до определения СВАМ

"Укроборонпром" планируется ликвидировать в 2021г, его трансформацию обсудит СНБО – глава госконцерна

Необходимо возобновить работу Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США – эксперт

Арестович не исключает еще одного обмена удерживаемыми до конца года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА