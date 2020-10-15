Пресс-конференции

11:55 15.10.2020

В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

2 мин читать

Киев. 15 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Комитете избирателей Украины (КИУ) обеспокоены ростом случаев применения насилия в ходе избирательного процесса на местных выборах, заявляет глава КИУ Алексей Кошель.

"Действия, которые беспокоят – это факты криминализации или факты насилия, которые проявляются во время избирательной кампании. Я не хочу нагнетать панику, не хочу говорить о том, что выборы переходят в плоскость начала 90-х годов, потому что во время предыдущих избирательных кампаний, в частности в 2015 году (на местных выборах – ИФ) мы также наблюдали ряд фактов насилия на выборах", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, наблюдатели КИУ зафиксировали более 20 фактов насилия за последние две недели избирательной кампании.

Он также отметил, что в ходе нынешней избирательной кампании наблюдается также несравнимо масштабный процесс порчи агитационных материалов.

По его словам, если во время местных выборов 2015 года и во время парламентских и президентских выборов 2019 года такие случаи были скорее исключением из правил, и нельзя было говорить о тенденции, то "особенности выборов 2020 года – это массовая порча агитационных материалов: заклеивание, бросание краской, перечеркивание, разрезание".

Глава КИУ считает, что причиной данной тенденций может быть рост цены мандата, так как громады получили полномочия и средства.

"Политики получили возможность в громадах реализовывать свои программы, свои проекты и платформы. Поэтому борьба на местных выборах является значительно более сильной", - сказал Кошель.

Теги: #криминализация #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:45 15.10.2020
Технология клонов, используемая на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - КИУ

Технология клонов, используемая на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - КИУ

11:31 15.10.2020
Технология клонов, которую используют на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - Кошель

Технология клонов, которую используют на местных выборах, может разрушить избирательную кампанию - Кошель

10:57 15.10.2020
Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

10:41 15.10.2020
Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

08:33 15.10.2020
Трамп призвал американцев голосовать за него на президентских выборах 3 ноября

Трамп призвал американцев голосовать за него на президентских выборах 3 ноября

19:05 14.10.2020
На Черниговщине у агитпалатки произошла драка и стрельба, полиция открыла уголовное производство

На Черниговщине у агитпалатки произошла драка и стрельба, полиция открыла уголовное производство

13:11 14.10.2020
Разумков заявляет, что средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена

Разумков заявляет, что средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена

13:04 14.10.2020
Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК проводить его не уполномочена - Разумков

Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК проводить его не уполномочена - Разумков

13:02 14.10.2020
Только 3% избирательных участков полностью доступны для маломобильных групп - "Опора"

Только 3% избирательных участков полностью доступны для маломобильных групп - "Опора"

11:09 14.10.2020
ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в том числе от 4 иностранных государств

ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в том числе от 4 иностранных государств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Политизация местных выборов приведёт к острейшим конфликтам между мэрами и горсоветами крупных городов - мнение

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Украинские ученые надеются на продолжение испытаний ранней инструментальной диагностики ПТСР по офтальмологическим биомаркерам

Координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" заявляет о преследованиях и намерена просить госохрану

Большинство украинцев считают, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже - соцопрос

Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Зеленскому доверяют 38% украинцев, Кабмину 22%, Раде 19% - соцопрос

После местных выборов в Украине возможен коллапс на региональном, местном, локальном и общенациональном уровнях – мнение

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Совет Европы приветствует основные положения закона о столице - рекомендации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА