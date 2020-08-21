Пресс-конференции

11:49 21.08.2020

73,1% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – соцопрос

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Киев. 21 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 73,1% взрослых граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 26,9% - что в правильном, свидетельствуют результаты всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года и презентованного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

На вопрос, считают ли респонденты необходимым проведение досрочных выборов в Верховную Раду, 16,9% ответили, что безусловно да, 24% - скорее да, 26,1% - скорее нет, 23,5% - скорее нет, а 9,5% затруднились ответить на вопрос.

В то же время, на вопрос, считают ли респонденты необходимым проведение досрочных выборов президента, 15,7% ответили, что безусловно да, 20% - скорее да, 27,6% - скорее нет, 27,1% - скорее нет, а 9,6% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, на вопрос, как бы респонденты в целом оценили политическую ситуацию в стране, 1,3% ответили, что она благополучная, 12,3% - стойкая, 63,1% - напруженная, 19,5% - критическая и взрывоопасная, а 3,8% затруднились ответить на вопрос.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов ошибка выборки 1,1-1,83%.

Теги: #соцопрос
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