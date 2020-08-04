Пресс-конференции

07:00 04.08.2020

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, электоральные настроения жителей Закарпатской области "

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К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, электоральные настроения жителей Закарпатской области "

Во вторник, 4 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, электоральные настроения жителей Закарпатской области". Участники: политтехнолог, директор компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антон Соколов, супервайзер Сall-центра Волошко Алена (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" по сcылке https://youtu.be/kibNmXb2YeI. Дополнительная информация по тел. (095) 178-97-87.

 

Теги: #пресс_анонс
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