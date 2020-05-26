Пресс-конференции

20:27 26.05.2020

Внепарламентские партии призывают Зеленского подать в Раду законопроект о возможности создания политических союзов на местных выборах-2020

2 мин читать

Киев. 26 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Внепарламентские политические партии подписали открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленского с требованием подать в Верховную Раду как неотложный законопроект о возможности создания политических союзов на местных выборах в октябре 2020 года.

"Господин президент, Вы хотели укрупнения раздробленных политических сил? Вы говорили, что хотите консолидации общества на демократических началах? Тогда дайте людям возможность это сделать. Сотни непарламентских партий и общественных организаций готовы начать объединительные процессы, но избирательное законодательство не позволяет этого сделать", - сказано в заявлении, которое было обнародовано во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Представитель партии "Сила людей" Евгений Лебедев подчеркнул, что депутаты от "Слуги народа" на выборах декларировали одно, но реализовывать начали другое. "Они совсем оторвались от людей и от земли. Они сейчас ведут страну в состояние президентской монархии – это недопустимо. Поэтому "Сила людей" и дальше будет выступать за объединение всех альтернативных сил, малых партий или непарламентских партий. И мы требуем от правительства, парламента, президента дать возможность объединяться. К тому же президент просил укрупняться – дайте нам такую юридическую возможность", - отметил он.

Член партии "ДемАльянс" Ольга Гвоздик убеждена, что при нынешней ситуации вместо партий, которые действительно хотят заниматься решением проблем на местах, в местные советы войдут "местные князьки, люди, приближенные к олигархам, какие-то недобропорядочные застройщики и их представители".

Она указала, что избирательный залог, например, в Киеве будет в 5-6 раз выше, чем на выборах в 2015 году, и дополнительно вводятся залоги для маленьких городов, где их раньше не было.

"Поэтому давайте тогда говорить о возможностях избирательных блоков, что нужно возвращаться от 5%-ного проходного барьера до 3%, давайте говорить об уменьшение избирательного залога", - призвала Гвоздик.

Данное обращение подписали партии "Сила Людей", "ДемАльянс", Гражданское движение "Хвиля", Патриотическая партия Украины, "Национальная платформа", Европейская партия Украины, "Украина Соборная" и другие. Также его поддержали ряд общественных организаций.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

43,3% киевлян считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, 35,4% - что неправильно развивается ситуация в Киеве – опрос "Социса"

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

Депутат Деркач передал в Офис генпрокурора материалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко

Вспомогательная репродуктивная медицина в Украине нуждается в законодательном регулировании - мнение

Экс-генпрокурор Шокин просит президента Украины отреагировать на бездеятельность правоохранителей в расследовании противоправных действий Байдена

В инициативе "25 октября" заявляют о возможности проведения досрочных парламентских выборов одновременно с местными весной 2021 года

Украинские фармкомпании предлагают создать коордгруппу по обеспечению лекарствами во время распространения коронавируса

Подавляющее большинство украинцев считают, что важнейшая задача женщин – забота о доме и семье, а мужчин – зарабатывать деньги

Наиболее узнаваемыми среди женщин-нардепов являются Тимошенко и Королевская – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА