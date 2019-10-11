Киевляне, фактически "избирая" главу КГГА, имели больше прав, чем жители других регионов Украины – мнение

Киев. 11 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Избрание мэра Киева, который одновременно является главой Киевской городской государственной администрации, дает им больше прав, чем жителям других регионов Украины, мэры или главы областных советов которых автоматически не становятся главами облгосадминистраций.

"То есть киевляне, по своему месту проживания, получали больше прав: избирать себе, в том числе, главу Киевской городской государственной администрации. А такой же уровень чиновников, главы областных государственных администраций, другими жителями государства не избирались", - сказал адвокат, эксперт по вопросам местного самоуправления Иван Макар на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина.

Он считает, что восстановление в Киеве райсоветов новым законом о столице даст возможность киевлянам определенным образом влиять на происходящее в их районах.

При этом Макар сказал, что в законе не должно быть указано, сколько районов влиять в городе, а должна быть возможность создавать и ликвидировать районы уже исходя из тех задач, которые Киевсовет им дает возможность решать, из существующей территориальной структуры в каждом конкретном месте Киева.

Эксперт также отметил, что в принятом в первом чтении новом законе о столице дублируется много норм закона о местных государственных администрациях и местном самоуправлении в Украине, а должны быть только особенности местного самоуправления и государственной власти в городе Киеве. "Должны быть обозначены дополнительные функции, полномочии и даже ограничения, учитывая, что это столица", - пояснил он.

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко отметил, что новый закон о столице не идеальный, но фактически впервые за годы независимости это реальная попытка осуществить реформирование власти в Киеве.

"Киевсовет сегодня не справляется с тем объемом вопросов, которые есть. Поэтому новый закон предусматривает, что Киевсовет наконец-то занимается стратегическими вопросами, а районные советы – локальными", - подчеркнул он.

Председатель ОО "Центр защиты прав громады Голосеева" Михаил Ромась считает, что новый закон о столице является возможностью для киевлян и других сторон донести свои мысли и предложения по развитию местного самоуправления во время общественного обсуждения данного законопроекта.

"Этот закон опирается на международные документы, в которых содержатся мировые тренды градостроительства, урбанистические тенденции. Он включается в себя эти моменты, которые, например, реализуются в том, что столица получит возможность открытых кадастров по земле, по учету и аудиту зеленых насаждений, прозрачный доступ к документообороту Киевсовета и районных рад", - отметил он.