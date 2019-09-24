Пресс-конференции

14:55 24.09.2019

Общественность призывает не допустить назначений в новую прокуратуру старых кадров с сомнительной репутацией

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Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Представители ряда общественных организаций обращают внимание органов власти и непосредственно руководства Генеральной прокуратуры Украины на недопустимость назначения в обновленную систему прокуратуры людей, которые ранее занимали высокие должности в органах прокуратуры и имеют сомнительную репутацию.

На пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина" глава Всеукраинской общественной организации "Украинский координационный совет" Андрей Хома напомнил, что Верховная Рада приняла закон о реформе органов прокуратуры, и президент подписал его.

По его словам, это дает надежду на обновление органов прокуратуры и неназначение повторно тех прокуроров, которые занимали высокие должности при бывшем руководстве Генпрокуратуры и известны общественности как люди, имеющие отношение к коррупционным действиям.

"Наша позиция не критиканская, а конструктивная… Мы ищем сотрудничество с новой властью... мы хотим помочь, мы является социально ответственными и общественно активными", - сказал Хома.

При этом он отметил, что общественность оставляет за собой право на проведение акций против назначения конкретных людей на руководящие должности в Генпрокуратуру.

"Если не будет реагировать прокуратура, мы планируем завтра (в среду, 25 сентября – ИФ) провести акцию под стенами военной прокуратуры, чтобы напомнить (замгенпрокурора - главному военному прокурору Украины - ИФ) Виктору Чумаку, что он говорил, что такие люди как (экс-начальник департамента Генпрокуратуры Владимир– ИФ) Бедрикивский не попадут к нему в военную прокуратуру.

В свою очередь руководитель юридического отдела Общественной организации "Антикоррупционное бюро в Украине" Алексей Хохлюк добавил: "Главная цель - напомнить власти, что общество контролирует и видит кадровые изменения".

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