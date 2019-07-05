Пресс-конференции

13:05 05.07.2019

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война – гендиректор КИУ

2 мин читать

Киев. 5 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Избирательная парламентская кампания проходит в формате шоу и концертов и напоминает кампанию 2012 года, политики забыли, что идет война, заявляет генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Мы видим, что украинские выборы возвратились в формат кампании образца 2012 года, когда были соревнования артистов… Сейчас мы наблюдаем что-то подобное", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что во время избирательной кампании в парламент в 2014 году шоу, концерты, юмористические соревнования были исключением из правил: "Шла острая фаза войны и кандидатам было стыдно". Сегодня, по словам гендиректора КИУ, политики забыли, что в Украине продолжается война и почти ежедневно поступают сообщения о раненых и погибших.

По словам Кошеля, в рамках избирательной кампании шоу устраивают в большинстве мажоритарных округов. В качестве примера он рассказал, что на территории одномандатного избирательного округа №40 во время празднования Дня Конституции состоялось авиашоу, во время которого парашютист осуществил прыжок с флагом политической партии "Слуга народа".

Кошель также обратил внимание, что политики стали массово копировать президентскую избирательную кампанию Владимира Зеленского. "Почему-то украинские политики поверили, что именно видеообращения будут иметь магическую силу, особенно в мажоритарных округах и в сельской местности, где проблемы с Интернетом", - отметил он.

Председатель КИУ также рассказал о "странных и абсурдных формах ведения агитации".

По его словам, в пгт Козова Тернопольской области при содействии одного из кандидатов в депутаты состоялось открытие 10-метровой фигуры Иисуса Христа - уменьшенная копия Христа-Спасителя из Рио-де-Жанейро с названием компании, которую возглавляет кандидат.

Кошель сообщил, что в КИУ поступают сообщения о массовых фактах раздачи товаров и услуг от имени благотворительных фондов и общественных организаций, которые связаны с кандидатами в народные депутаты.

Теги: #кампания #киу #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:06 05.07.2019
В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

12:51 05.07.2019
"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

12:19 05.07.2019
В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

11:53 05.07.2019
В КИУ рассчитывают на принятие Верховной Радой Избирательного кодекса на предстоящей пленарной неделе

В КИУ рассчитывают на принятие Верховной Радой Избирательного кодекса на предстоящей пленарной неделе

11:36 05.07.2019
Более полусотни кандидатов в нардепы голосовали за "диктаторские законы" 2014 года

Более полусотни кандидатов в нардепы голосовали за "диктаторские законы" 2014 года

10:47 05.07.2019
Риски срыва выборов в Раду из-за решения суда о пережеребъевке партий достаточно серьёзные - КИУ

Риски срыва выборов в Раду из-за решения суда о пережеребъевке партий достаточно серьёзные - КИУ

09:30 05.07.2019
Пережеребьевка партий может привести к срыву выборов

Пережеребьевка партий может привести к срыву выборов

20:07 04.07.2019
В Раду проходят шесть партий

В Раду проходят шесть партий

20:05 04.07.2019
В Раду проходят шесть партий, – социсследование

В Раду проходят шесть партий, – социсследование

19:03 04.07.2019
Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Драйв новых партий в Раде должен быть подкреплен "подушкой безопасности" опытных политиков - мнение

Обновленный сайт "Социологической ассоциации Украины" позволит гражданам правильно трактовать социологические исследовании, заявляет ее президент

В Украине зарегистрировано белорусское "Движение солидарности "Разам", которое намерено развиватьукраинско-белорусское сотрудничество

"ДФУ Агро" заявляет о возможном убытке $100-300 тыс. из-за земельного конфликта "Городок-Агро"

"Укрпрофздравница" заявляет о рейдерском захвате Клинического санатория им. Пирогова в Одессе

Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

Следствие ГБР по закупкам военного имущества является спланированной операцией по подрыву обороноспособности государства – Герасимов

Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил, заявляют в КИУ

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня – гендиректор КИУ

Потери бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине составляют около 10 млрд грн – нефтегазовая ассоциация

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА